Selena Gomez vesedonorja elárulta, miért vannak rosszban

A közelmúltban ismét napvilágot láttak olyan találgatások, amelyek szerint a két híresség között megromlott a viszony, ugyanis Francia Raisa nem vett részt az énekesnő esküvőjén. Selena Gomez vesedonorja azonban egy interjúban reagált a pletykákra és végre tiszta vizet öntött a pohárba.

Selena Gomez vesedonorja, Francia Raisa végre tisztázta a kapcsolatát az énekesnővel (Fotó: MediaPunch / Northfoto)

Selena Gomez vesedonorja megtörte hallgatását a viszályról

Francia Raisa megtörte a hosszú ideje tartó hallgatását egy interjúban, amelyben nyíltan beszélt az énekesnővel való kapcsolatáról. Selena Gomez vesedonorja leszögezte, hogy soha nem adott interjút arról, hogy az énekesnő önpusztító életmódját bírálta volna, és visszautasította az erről szóló híreszteléseket. Selena Gomez esküvőjével kapcsolatban Raisa elmondta, nem tudja, miért nem vett részt az eseményen, de ezt nem kívánta túlmagyarázni. Továbbá azt is hozzátette, hogy közte és az énekesnő között nem nyilvános a kommunikáció, illetve a kapcsolatuk alakulását sem szeretné a nyilvánosság előtt tárgyalni.

Francia Raisa egykor a legjobb barátnője volt Selena Gomez-nek, mégsem vett részt az énekesnő esküvőjén

(Fotó: Matt Baron/REX/Shutterstock / Northfoto)

Selena Gomez és Francia Raisa kapcsolata

Az elmúlt évek során egyre több találgatás jelent meg azzal kapcsolatban, hogy vajon megromlott-e Selena Gomez és Francia Raisa barátsága. A pletykák akkor erősödtek fel, amikor az énekesnő egy interjúban Taylor Swift-et nevezte 'az egyetlen barátjának az iparágban'. Raisa erre reagálva az Instagram-oldalán csak annyit írt, hogy 'érdekes'. Majd a hozzászólást rövid időn belül törölte. A rajongók és a média azonnal találgatni kezdtek. Egyes források szerint Francia nehezményezte, hogy az énekesnő nem változtatott önpusztító életmódján a transzplantáció után, de ezt soha nem erősítette meg hivatalosan. A legújabb pletykák pedig 2025-ben kaptak szárnyra, amikor Rasia nem jelent meg Selena Gomez esküvőjén. Sokan ezt újabb bizonyítékként értelmezték arra, hogy a két híresség között nézeteltérés van.

Selena Gomez és Benny Blanco 2025. szeptember 27-én fogadtak örök hűséget egymásnak

(Fotó: JLPPA / Bestimage / Northfoto)

Selena Gomez lupusz betegsége

Selena Gomez évek óta küzd autoimmun betegségével, a lupusszal, amely idővel veseelégtelenséghez vezetett. 2017-ben azonban, amikor az énekesnőnek sürgős transzplantációra volt szüksége, Francia Raisa önként felajánlotta az egyik veséjét. Az orvosi vizsgálatok gyorsan haladtak, és a beavatkozás rövid időn belül megtörtént. Selena Gomez-nek az átültetés után jelentősen javult az állapota. Csökkentek az ízületi fájdalmai, stabilizálódott a vérnyomása, és energikusabb lett. Ám Francia Raisának az eljárás nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is megterhelő volt, és egyáltalán nem kapta meg azt a hálát és támogatást az önfeláldozásáért Selenától, amit megérdemelt volna.