Rob Reiner fia, az elkényeztetett nepo baby a brutális gyilkosság fő gyanúsítottja

Rob Reiner és Michele Singer Reiner halála sokkolta egész Hollywoodot. A legendás filmrendezőt és feleségét brutális körülmények között meggyilkolták saját otthonukban. A rendőrség nyomozást indított, és a fő gyanúsított nem más, mint Rob Reiner fia, az elkényeztetett nepo baby, aki állítása szerint soha nem volt igazán elégedett az életével.
Nick Reiner klasszikus nepo babyként nőtt fel. Híres szülők, hollywoodi kapcsolatok, anyagi biztonság és szakmai ajtók, amelyek mások előtt zárva maradnak. Miközben sok fiatal soha nem kap második esélyt, Rob Reiner fia számára szinte végtelen számú újrakezdés állt rendelkezésre. Az elmúlt évek alatt 18 alkalommal került elvonóra, de többször előfordult az is, hogy hajléktalanként élt inkább, mintsem hogy abbahagyja a drogozást. Ő volt az a gyerek, aki soha nem mosolygott a családi fotókon, és aki soha nem érezte jól magát Hollywoodban. Egy családi barát a Daily Mailnek szintén megerősítette, hogy Nick Reiner önsajnálkozó, elkényeztetett kölyök volt, akinek hisztérikus rohamait - amelyek felnőttkorában is folytatódtak - szülei túlságosan elnézték, testvérei nagy bosszúságára. Állítása szerint a rendező fia kellemetlen jelenlét volt a házban, állandóan kannabisz- és izzadtságszaga volt, és szülei alig tudták rávenni, hogy üdvözölje a látogatókat.
Nick először 15 éves korában ment elvonóra és utána még legalább 17 alkalommal volt bent. Mindezt pedig folyamatos szülői támogatás kísérte: anyagi és érzelmi értelemben egyaránt. Rob Reiner soha nem adta fel, újabb és újabb esélyt adott fiának, de mindhiába. A Being Charlie című film, amely Nick Reiner drogfüggőségén alapult, és amelyet Rob Reiner rendezett, szintén azt mutatta meg, milyen messzire ment a Wall street farkasa sztárja azért, hogy megmentse a fiát. Nick Reiner azonban nem tudott meggyógyulni és mindig visszaesett. Ekkor pedig általában hajléktalanként élt:
Maine-ben hajléktalan voltam. New Jersey-ben hajléktalan voltam. Texasban hajléktalan voltam. Éjszakákat töltöttem az utcán. Heteket töltöttem az utcán. Nem volt vidám. Ha a saját utamat akartam járni, és nem akartam részt venni az általuk javasolt programokban, akkor hajléktalannak kellett lennem.
A tragédia előtti este Nick Reiner viselkedése egyre kiszámíthatatlanabbá vált. Édesapja kérésére részt vett Hollywood egyik legkedveltebb szezonális összejövetelén, Conan O'Brien talkshow-műsorvezető sztárokkal teli karácsonyi partiján, ahol szemtanúk szerint egy kopott kapucnis pulcsiban jelent meg ápolatlan külsővel. Végig zavartan beszélt, belekötött a vendégekbe és még az apjával is összeveszett:
Nick mindenkit megrémített, őrülten viselkedett.
A híres filmrendező, Rob Reiner és 32 éves fia közötti hangos vita riadalmat keltett a vendégek körében, akik közül néhányan meg voltak győződve arról, hogy a fiatalabb Reiner 'valamit szedett'. Az eseményről végül egyedül viharzott el és ez volt az utolsó alkalom, hogy együtt látták apát és fiát.
