Rob Reiner fia, az elkényeztetett nepo baby a brutális gyilkosság fő gyanúsítottja

Rob Reiner és Michele Singer Reiner halála sokkolta egész Hollywoodot. A legendás filmrendezőt és feleségét brutális körülmények között meggyilkolták saját otthonukban. A rendőrség nyomozást indított, és a fő gyanúsított nem más, mint Rob Reiner fia, az elkényeztetett nepo baby, aki állítása szerint soha nem volt igazán elégedett az életével.

Rob Reiner fia, Nick Reiner, 18 alkalommal volt elvonón drogfüggősége miatt

Mit tudunk eddig Rob Reiner és felesége haláláról? December 14-én Rob Reinert és Michele Singer Reinert holtan találták otthonukban Los Angelesben

holtan találták otthonukban Los Angelesben A halál oka késszúrás okozta sérülések, ezért a rendőrség nyomozást indított kettős gyilkosság ügyében

Az első számú gyanúsított a házaspár fia, Nick Reiner

Rob Reiner fia korábban súlyos drogfüggőséggel és mentális problémákkal küzdött

fia korábban súlyos drogfüggőséggel és mentális problémákkal küzdött A tragédiát megelőzően apa és fia nyilvánosan összeveszett egy eseményen

Az ügy jelenleg is nyomozati szakaszban van

Rob Reiner fia, az elkényeztetett és örök elégedetlen gyerek

Nick Reiner klasszikus nepo babyként nőtt fel. Híres szülők, hollywoodi kapcsolatok, anyagi biztonság és szakmai ajtók, amelyek mások előtt zárva maradnak. Miközben sok fiatal soha nem kap második esélyt, Rob Reiner fia számára szinte végtelen számú újrakezdés állt rendelkezésre. Az elmúlt évek alatt 18 alkalommal került elvonóra, de többször előfordult az is, hogy hajléktalanként élt inkább, mintsem hogy abbahagyja a drogozást. Ő volt az a gyerek, aki soha nem mosolygott a családi fotókon, és aki soha nem érezte jól magát Hollywoodban. Egy családi barát a Daily Mailnek szintén megerősítette, hogy Nick Reiner önsajnálkozó, elkényeztetett kölyök volt, akinek hisztérikus rohamait - amelyek felnőttkorában is folytatódtak - szülei túlságosan elnézték, testvérei nagy bosszúságára. Állítása szerint a rendező fia kellemetlen jelenlét volt a házban, állandóan kannabisz- és izzadtságszaga volt, és szülei alig tudták rávenni, hogy üdvözölje a látogatókat.

Rob Reiner és felesége mindent megtettek annak érdekében, hogy gyermekük, Nick Reiner, meggyógyuljon

Rob Reiner soha nem adta fel

Nick először 15 éves korában ment elvonóra és utána még legalább 17 alkalommal volt bent. Mindezt pedig folyamatos szülői támogatás kísérte: anyagi és érzelmi értelemben egyaránt. Rob Reiner soha nem adta fel, újabb és újabb esélyt adott fiának, de mindhiába. A Being Charlie című film, amely Nick Reiner drogfüggőségén alapult, és amelyet Rob Reiner rendezett, szintén azt mutatta meg, milyen messzire ment a Wall street farkasa sztárja azért, hogy megmentse a fiát. Nick Reiner azonban nem tudott meggyógyulni és mindig visszaesett. Ekkor pedig általában hajléktalanként élt: