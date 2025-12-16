Rob Reiner és felesége, Michele Singer Reiner halála mélyen megrázta Hollywoodot. A tragikus hír után a közösségi oldalakat elárasztották a megemlékezések: Jamie Lee Curtis, Kathy Bates, Maria Shriver és más hírességek is megosztották fájdalmukat és személyes emlékeiket a Reiner házaspárról.

Rob Reinert és feleségét, Michele Singer Reinert decemer 14-én holtan találták otthonukban Los Angelesben

(Fotó: SMG/Northfoto)

Így búcsúzik Hollywood Rob Reinertől és feleségétől

Rob Reiner halála egész Hollywoodot megrázta. A legendás rendezőt és feleségét december 14-én holtan találták otthonukban Los Angelesben. A TMZ értesülései szerint a házaspár torkát elvágták, ezért a rendőrség kettős gyilkosság miatt nyomozást indított. Az első számú gyanúsított Rob Reiner fia, Nick Reiner, akit másnap le is tartóztattak. A rendező és felesége tragikus halála kapcsán a családtagok és barátok mellett hollywoodi hírességek sora is kifejezte mély fájdalmát a közösségi oldalaikon.

Arnold Schwarzenegger volt felesége is megemlékezett

Maria Shriver Instagram-posztja talán az egyik legszemélyesebb megemlékezés volt mind közül. Arnold Schwarzenegger volt felesége bejegyzésében arról írt, hogy Rob Reiner és felesége soha nem hagyták abba a próbálkozást, hogy igazán jó szülők legyenek, még akkor sem, amikor az élet nehézségeket gördített eléjük.

Nagyon szerették a gyerekeiket, és soha nem adták fel, hogy igazán jó szülők legyenek. Szeretetem a családjukkal van. Nagyon szomorú vagyok miattuk.

Továbbá kiemelte, hogy Rob Reiner öröksége nemcsak legendás filmjeiben él tovább, hanem abban a gondoskodásban és felelősségvállalásban is, ahogyan gyermekeihez és szeretteihez viszonyult. A bejegyzést több tízezren osztották meg, és kommentelők ezrei fejezték ki együttérzésüket, kiemelve, hogy ritkán látható ennyire őszinte, fájdalmas és emberi búcsú egy hollywoodi legendától.

Jamie Lee Curtis és Rob Reiner több közös filmen is dolgoztak együtt

(Fotó: Lionel Hahn/Northfoto)

Jamie Lee Curtis, Ben Stiller, Kathy Bates, Barack Obama és más hírességek búcsúja

De nem Arnold Schwarzenegger felesége az egyetlen, aki megemlékezett a legendás rendezőről és feleségéről. Jamie Lee Curtis Instagram-oldalán egy fekete-fehér fotót posztolt a házaspárról, amit még a közös forgatásuk során készített róluk és amelyhez megható gondolatokat írt.