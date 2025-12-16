Így búcsúzik Hollywood Rob Reinertől és feleségétől

Rob Reiner és felesége, Michele Singer Reiner halála mélyen megrázta Hollywoodot. A tragikus hír után a közösségi oldalakat elárasztották a megemlékezések: Jamie Lee Curtis, Kathy Bates, Maria Shriver és más hírességek is megosztották fájdalmukat és személyes emlékeiket a Reiner házaspárról.
Rob Reiner halála egész Hollywoodot megrázta. A legendás rendezőt és feleségét december 14-én holtan találták otthonukban Los Angelesben. A TMZ értesülései szerint a házaspár torkát elvágták, ezért a rendőrség kettős gyilkosság miatt nyomozást indított. Az első számú gyanúsított Rob Reiner fia, Nick Reiner, akit másnap le is tartóztattak. A rendező és felesége tragikus halála kapcsán a családtagok és barátok mellett hollywoodi hírességek sora is kifejezte mély fájdalmát a közösségi oldalaikon.
Maria Shriver Instagram-posztja talán az egyik legszemélyesebb megemlékezés volt mind közül. Arnold Schwarzenegger volt felesége bejegyzésében arról írt, hogy Rob Reiner és felesége soha nem hagyták abba a próbálkozást, hogy igazán jó szülők legyenek, még akkor sem, amikor az élet nehézségeket gördített eléjük.
Nagyon szerették a gyerekeiket, és soha nem adták fel, hogy igazán jó szülők legyenek. Szeretetem a családjukkal van. Nagyon szomorú vagyok miattuk.
Továbbá kiemelte, hogy Rob Reiner öröksége nemcsak legendás filmjeiben él tovább, hanem abban a gondoskodásban és felelősségvállalásban is, ahogyan gyermekeihez és szeretteihez viszonyult. A bejegyzést több tízezren osztották meg, és kommentelők ezrei fejezték ki együttérzésüket, kiemelve, hogy ritkán látható ennyire őszinte, fájdalmas és emberi búcsú egy hollywoodi legendától.
De nem Arnold Schwarzenegger felesége az egyetlen, aki megemlékezett a legendás rendezőről és feleségéről. Jamie Lee Curtis Instagram-oldalán egy fekete-fehér fotót posztolt a házaspárról, amit még a közös forgatásuk során készített róluk és amelyhez megható gondolatokat írt.
Mindig úgy fogok emlékezni rájuk, ahogy éltek.... Rob és Michele egy összetartó csapat voltak... Ez egy felfoghatatlan tragédia és veszteség. Imádkozzunk erőért gyermekeiknek. A világ nélkülük szegényebb lett.
Ben Stiller az X-en írt a hatalmas veszteségről.
Rob Reiner az egyik kedvenc rendezőm volt... Kedves, gondoskodó ember volt, aki nagyon-nagyon vicces volt. Nem ismertem őt jól, de mindig rajongója voltam, és őszinte szomorúságot érzek azok iránt, akik ismerték, és a családja iránt.
Jerry O'Connell pedig egy az Állj mellém! című film forgatásán készült Rob Reinerrel közös fotót osztott meg egy rövid gondolattal.
Szeretlek, Rob. Őszintén.
Cary Elwes is hasonlóképpen tett, egy régi fotóval búcsúzott a híres rendezőtől.
Nincsenek szavak.
Barack Obama feleségével együtt az X-en keresztül fejezte ki mély együttérzését.
Michelle és én mélyen megrendültünk Rob Reiner és szeretett felesége, Michele tragikus elhalálozása miatt.... Feleségével együtt céltudatos életet éltek. Az általuk képviselt értékek és a számtalan ember, akiket inspiráltak, örökre emlékezetünkben maradnak. Mély részvétünket fejezzük ki mindazoknak, akik szerették őket.
Kathy Bates az NBC News-nak nyilatkozott a tragédiáról.
Szerettem Robot. Zseniális és kedves ember volt, aki minden műfajban forgatott filmeket, hogy művészként kihívások elé állítsa magát. Emellett bátran küzdött politikai meggyőződéséért. Megváltoztatta az életem irányát. Michele tehetséges fotós volt. Ő készítette a gyönyörű képeket a Misery kampányhoz. Megszakad a szívem mindkettőjükért. Gondolataim a családjukkal vannak.
A hírességek megemlékezései láttán a Reiner család tragédiája, így nemcsak egy fájdalmas veszteség története, hanem egy olyan pillanat is, amikor Hollywood és a közösségi média egyszerre állt meg egy percre, hogy tisztelegjen egy házaspár előtt, akik nyomot hagytak a világban.
