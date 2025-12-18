Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Megtörték a csendet Rob Reiner gyermekei szüleik halála és fivérük letartóztatása után

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 18. 12:16
Romy és Jake először nyilatkoztak a szüleik halála és testvérük, Nick letartóztatása után. A fivérüket azóta kétrendbeli, előre kitervelt gyilkossággal vádolták meg.

Nick Reinert előre kitervelt gyilkosság vádjával állították elő, és a vádemelés során azt várták, hogy vallomást tesz. Ő azonban lemondott arról a jogáról, hogy bűnösnek vagy ártatlannak vallja magát. A bírósági megjelenést követően Rob Reiner másik két gyermeke közleményt adott ki a szüleik halálával kapcsolatban, amelyben felfoghatatlan fájdalmukról, valamint a szüleik borzalmas és lesújtó elvesztéséről nyilatkoztak.

Rob Reiner gyermekei megtörték a csendet
Rob Reiner gyermekei nemrég megtörték a csendet / Fotó: Corredor99/MediaPunch /  Northfoto

Rob Reiner gyermekei először szólaltak meg a kettős gyilkosság óta

Szavakkal le sem lehet írni azt a felfoghatatlan fájdalmat, amelyet a nap minden egyes percében érzünk. Szüleink, Rob és Michele Reiner borzalmas és lesújtó elvesztése olyasmi, amit senkinek sem szabadna megtapasztalnia. Ők nem csupán a szüleink voltak, hanem a legjobb barátaink is

- írta Romy és Jake Reiner.

A testvérpár így folytatta nyilatkozatát: 

Hálásak vagyunk a részvétnyilvánításokért, a kedvességért és a támogatásért, amelyet nemcsak a családtól és a barátoktól, hanem az élet minden területéről érkező emberektől kapunk. Most a magánélet tiszteletben tartását kérjük, és azt, hogy a találgatásokat váltsa fel az együttérzés valamint az emberség, a szüleinkre pedig az általuk élt csodálatos életükért és az általuk adott szeretetért emlékezzenek.

Úgy tudni, hogy Romy Reiner volt az a személy, aki holtan talált rá édesapjára. Állítólag a házaspár masszőrje hívta fel őt, miután nem tudott kapcsolatba lépni velük. Amikor Romy belépett a házba, látta meg az édesapját holtan. A hírek szerint Romy nem tudta, hogy az édesanyja, Michelle Reiner is az ingatlanban tartózkodik: egy mentős közölte vele később a szörnyű hírt, hogy a nő is életét vesztette.

A tragikus haláleseteket a család szóvivője is megerősítette egy nyilatkozatban:

Mély fájdalommal jelentjük be Michele és Rob Reiner tragikus halálát. Megrendültünk a hirtelen veszteség miatt, és nyugalmat kérünk ebben a felfoghatatlanul nehéz időszakban.

 

Jim McDonnell, a Los Angeles-i Rendőrség (LAPD) főkapitánya egy sajtótájékoztatón elmondta, a lakásba érve találtak rá Rob és Michele Reiner holttestére. A főkapitány továbbá hozzátette, hogy a rablási és gyilkossági osztályuk különleges részlegének nyomozói azonnal átfogó vizsgálatot indítottak - számolt be róla a Mirror.

 

