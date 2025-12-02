Eladó Paul Walker álomautója: igaz, komoly vagyont kell érte leszurkolni

Eladó Paul Walker Ford GT - je – közölte a thedrive. Jó hír a színész rajongóinak, főleg azoknak, akik ki tudnak adni ennyi pénzt a 2005-ös piros Ford GT-re, amely egy időben Paul gyűjteményében volt. Most azonban eladóvá vált, és igen, valószínűleg méregdrágán adják majd el.

Eladó Paul Walker Ford GT-je

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Paul Walker imádta az autókat. 2013 novemberében bekövetkezett tragikus haláláig szép gyűjteményt halmozott fel. Ez a Ford GT is ebben a kollekcióban pihent.

Paul Walker autója komoly vagyont ér

Mégis mennyire drága ez a kocsi? Nos, ugyanez az autó közel félmillió dollárért kelt el az RM Sotheby’s Monterey Car Week aukcióján 2021-ben. A cikk írásakor a legmagasabb licit pedig már 560 000 dollár (közel 184 millió forint) fölött volt.

Nem csak a Paul Walker-hatás az egyedüli, ami felviszi az autó értékét.

A GT korábbi aukciós eredményei alapján közel öt éve nem adtak el itt ilyen modellt negyedmillió dollár alatt.

A legutóbbi egy 2006-os példány volt 32 000 mérfölddel, amely 210 000 dollárért kelt el 2020 végén. A legdrágábbak a híres Gulf-fényezést viselik; egy ilyen példány augusztusban 850 000 dollárért talált gazdára.