Eladó Paul Walker álomautója: igaz, komoly vagyont kell érte leszurkolni

Eladó Paul Walker Ford GT - je – közölte a thedrive. Jó hír a színész rajongóinak, főleg azoknak, akik ki tudnak adni ennyi pénzt a 2005-ös piros Ford GT-re, amely egy időben Paul gyűjteményében volt. Most azonban eladóvá vált, és igen, valószínűleg méregdrágán adják majd el.
Paul Walker imádta az autókat. 2013 novemberében bekövetkezett tragikus haláláig szép gyűjteményt halmozott fel. Ez a Ford GT is ebben a kollekcióban pihent.
Mégis mennyire drága ez a kocsi? Nos, ugyanez az autó közel félmillió dollárért kelt el az RM Sotheby’s Monterey Car Week aukcióján 2021-ben. A cikk írásakor a legmagasabb licit pedig már 560 000 dollár (közel 184 millió forint) fölött volt.
Nem csak a Paul Walker-hatás az egyedüli, ami felviszi az autó értékét.
A GT korábbi aukciós eredményei alapján közel öt éve nem adtak el itt ilyen modellt negyedmillió dollár alatt.
A legutóbbi egy 2006-os példány volt 32 000 mérfölddel, amely 210 000 dollárért kelt el 2020 végén. A legdrágábbak a híres Gulf-fényezést viselik; egy ilyen példány augusztusban 850 000 dollárért talált gazdára.
Walker csodakocsija alig 6000 kilométert futott, és a képek alapján hibátlan állapotnak örvend. Még két nap van a licitből, aztán Paul Walker gyönyörű állapotú autója egy lelkes, és persze pénzes rajongó tulajdonába kerül.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.