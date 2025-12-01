Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Megszakad a szívünk: Megható képpel emlékezett meg 12 éve elhunyt édesapjáról Paul Walker lánya

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 01. 19:45
Szinte napra pontosan 12 éve, hogy az egész világot sokkolta a Halálos iramban sztárjának halálhíre. Paul Walker elvesztését azóta is képtelenség felfogni, a rajongók milliói mellett pedig most egy szem lánya is megemlékezett az amerikai akciósztárról halálának évfordulóján.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

Minden év november 30-ája egy soha be nem gyógyuló sebet tép fel. 2013-ban ugyanis ezen a napon vesztette életét egy fatális autóbaleset következtében Paul Walker. A Kutyahideg és Halálos iramban-filmek szívtiprója mindössze 40 éves volt, mikor váratlanul maga mögött hagyta a földi létet, elvesztését pedig azóta sem tudták feldolgozni sem kollégái, sem fanatikusai, de a legjobban természetesen még mindig a családjának fáj Paul Walker halála. A színész egyke lánya, Meadow Walker nem is feledkezett el megemlékezni édesapjáról.

Archival Filmstills Paul Walker
A Paul Walker-filmek szerelmeseinek fájó dátum a november 30-a (Fotó: Moviestore Collection/face to fa)

Paul Walker lányának üzenetétől könnybe lábad a szemünk

A 27 éves modell Instagramon tett közzé egy képet, melyen gyerekkori önmaga látható, ahogy édesapja, Paul Walker őrző tekintete vetül rá, amint épp közösen fújják el a születésnapi tortáján sorakozó gyertyákat. Meadow Walker a poszthoz egy rövid, de annál inkább szívbemarkoló üzenetet írt.

12 éve nélküled… Örökké szeretni foglak

– fűzte hozzá a képkoszorúhoz az ifjabb Walker.

A tegnap közzétett bejegyzés alatti kommentmezőben gyakorlatilag megszámlálhatatlan menyiségben gyülekeznek azóta a könnyekig meghatódó rajongók, akik egy-egy szívvel jelezték együttérzésüket a gyászoló gyermek felé.

Meadow Walker egyedül gyászolja édesapját

November utolsó napja minden bizonnyal eleve megterhelő lehet lelkileg Meadow Walker számára, tavaly óta pedig különösen nehéz lehet számára ez a dátum, hiszen már több mint egy éve, hogy senki sincs mellette, aki lelki támaszt nyújthatna neki. Paul Walker lánya ugyanis tavaly vált el volt férjétől, Louis Thornton-Allantől, akivel 2021-ben házasodtak össze. Apró érdekesség, hogy az oltárhoz egyébként nem más vezette Meadow-t a jeles napon, mint apja jó barátja, Vin Diesel.

Meadow Walker a botrányos válása óta kerüli a nyilvánosságot, az utcán alig lehet lencsevére kapni, legutóbb idén tavasszal fotózták le egy tengerparton, ahogy épp a barátaival csobbant egyet, de a hírek szerint a következő nagy Ő még mindig nem jelent meg a horizonton.

Photocall Of The Movie "Fast X" In Rome
Vin Diesel és Paul Walker lányának barátsága a színész halála után csak még szorosabb lett, Meadow még a Halálos iramban 10-ben is szerepet kapott (Fotó: PA Images)

Paul Walker mesterséges intelligenciával tér vissza?

A volán mögötti fenegyereket egyébként Hollywood sem tudta elengedni. Paul Walker hiába nincs köztünk immár 12 éve, a filmvászonra való visszatérésének lehetősége évről évre felmerül filmes berkekben. Öreg cimborája, a Dwayne Johnsonnak békejobbot nyújtó Vin Diesel pár hónappal ezelőtt vetette fel ismét az ötletet, hogy mesterséges intelligencia segítségével támasztaná fel Walkert.

Sőt, Diesel ezt szabta meg az utolsó Halálos iramban-mozi elkészítésének egyik feltételeként, hogy legyen egy utolsó, közös jelenet Brian O’Connerrel, illetve a tar fejtetős izomkolosszus szeretné, ha a franchise visszatérne Los Angelesbe, és csakis az autókra koncentrálna. Így amennyiben valaha is elkészül a végső Dominic Toretto-kaland, nagy eséllyel Paul Walker is visszatér még egy utolsó körre.

 

