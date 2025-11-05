Millie Bobby Brown és David Harbour kapcsolata a kezdetektől a zaklatási botrányig

A Stranger Things két sztárja a sorozatban apa és lánya szerepében tűntek fel és a kamerákon kívül is hamar szoros kapcsolat alakult ki köztük. Most viszont minden felborult, amikor Millie Bobby Brown zaklatással vádolta meg David Harbourt. A legújabb fejlemények azt mutatják, hogy a kettejük közti viszony messze nem volt mindig felhőtlen és a szoros kapcsolat csak látszat volt.
Millie Bobby Brown és David Harbour 2015-ben, a Stranger Things első évadának forgatásán találkoztak először. A fiatal színésznő ekkor mindössze 11 éves volt, Harbour pedig egy tapasztalt színész, aki Jim Hopper seriff karakterét formálta meg, és aki idővel Eleven, vagyis Millie karakterének apafigurájává vált. A két szereplő közötti meghitt kapcsolat gyorsan a sorozat egyik érzelmi középpontjává nőtte ki magát és a kamerákon kívül is hasonló kötelék alakult ki kettejük között. Harbour korábban azt is elmondta, hogy már a kezdetektől apai, védelmező érzéseket táplált Millie iránt:
Millie-t nagyon fiatalon ismertem meg, és tudtam, hogy a hirtelen jött hírnév nehéz lesz számára. Úgy éreztem, kötelességem megóvni őt.
A Stranger Things Eleven-je pedig többször is beszélt arról, hogy David Harbour és a másik idősebb főszereplő, Winona Ryder szinte szülői szerepet töltöttek be mellette a forgatáson:
Ők ketten olyanok voltak nekem, mint a szüleim. Állandóan figyeltek rám, megmondták, mit egyek, mikor pihenjek, és néha kicsit túlvédtek. Volt, hogy összevesztünk, volt, hogy sírtunk, de a nap végén olyanok voltunk, mint egy család.
Bár a kapcsolatuk évekig példásnak tűnt, 2025-ben minden megváltozott. Millie Bobby Brown hivatalos panaszt nyújtott be David Harbour ellen a Stranger Things ötödik évadának forgatása előtt. A vádak szerint a színész 'bántó és zaklató' viselkedést tanúsított a fiatal színésznővel szemben. A jelentések alapján ugyan szexuális zaklatásról nem volt szó, sokkal inkább személyes feszültségek és hatalmi viták okozták a konfliktust. A Netflix belső vizsgálatot indított, és próbált mindent megtenni annak érdekében, hogy nyugodt körülményeket teremtsen a forgatások alatt. Még egy külön megbízottat is rendeltek Millie mellé, aki végig felügyelte a forgatás légkörét. Harbour eközben pedig többször is elmondta, hogy mindig is 'a fogadott lányaként' tekintett a színésznőre. A rajongók véleménye megosztott. Vannak, akik Brown mellé álltak, mások szerint Harbourt igazságtalanul állították be rossz fényben, hiszen évek óta barátként és mentorként segíti a színésznőt.
Úgy tűnik, a Stranger Things utolsó évada nemcsak a sorozat végét jelenti, hanem egy korszak lezárását is Millie Bobby Brown és David Harbour számára. A fiatal színésznő mára igazi hollywoodi sztárrá vált. Saját produkciós cége van, filmeket forgat, és nemrég házasságot kötött Jon Bon Jovi fiával, Jake Bongiovival. Harbour számára is fontos mérföldkő a sorozat lezárása. A Stranger Things tette őt világhírűvé, és azóta több nagysikerű filmben is szerepelt, mint például a Marvel Fekete Özvegyében és a Vérapó című akciófilmben. A finálé év végétől lesz megtekinthető a Netflixen és már csak az a kérdés, hogy a kettejük közötti konfliktus beárnyékolja-e majd az utolsó évadot...
