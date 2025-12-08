Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Miley Cyrus keresztanyja, Dolly Parton egészségi állapotáról vallott

Miley Cyrus
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 08. 18:15
egészségi állapotKeresztanyaDolly Partonvesekő
Hónapok óta megy az aggódás Dolly Parton egészségi állapota miatt. Miley Cyrus végre megtörte a hallgatását, és friss információkat osztott meg keresztanyjáról.
Fekete Ágnes
A szerző cikkei

Miley Cyrus friss híreket osztott meg a 79 éves Dolly Parton egészségi állapotáról. A country-ikon az elmúlt hónapokban több fellépést is lemondott egészségügyi problémák miatt, de a 33 éves énekesnő szerint most fordulóponthoz érkezett keresztanyja állapota. 

Miley Cyrus megnyugtató híreket osztott meg keresztanyja, Dolly Parton egészségi állapotáról
Miley Cyrus megnyugtató híreket osztott meg keresztanyja, Dolly Parton egészségi állapotáról 
Fotó: Wiese/face to face /  Northfoto

Miley Cyrus Dolly Parton egészség állapotáról vallott

Miley Cyrus az Avatar: Tűz és hamu premierjén nyilatkozott először Dolly Parton egészségi állapotáról, és szavai gyorsan bejárták a világsajtót. A 33 éves énekesnő határozottan fogalmazott: 

Mindig folytatni fogja a műsort!

Miley Cyrus mindig is szoros kapcsolatban állt keresztanyjával, Dolly Parton-nal
Miley Cyrus mindig is szoros kapcsolatban állt keresztanyjával, Dolly Partonnal
Fotó: Wiese/face to face/Northfoto

Miley Cyrus szerint keresztanyja hihetetlenül kitartó és eltökélt, és jelenleg is azon dolgozik, hogy visszanyerje erejét. A rajongók azonnal reagáltak a biztató szavakra. A közösségi médiát ellepték a megkönnyebbült kommentek, sokan pedig úgy fogalmaztak, hogy 'ha Miley azt mondja, hogy Dolly jobban van', akkor ez biztos jel arra, hogy hamarosan újra hallhatják a legendát énekelni.

Dolly Parton egészségügyi gondjai

A rajongók aggodalmai azonban nem voltak alaptalanok, hiszen Dolly Parton idén több nagyszabású fellépést és médiaeseményt is lemondott. A kínos csendet végül maga az énekesnő törte meg, amikor egy videóüzenetben elárulta, hogy egy vesekő okozta fertőzés miatt kezelték, és kénytelen volt visszavonulni a gyógyulás idejére. Olyannyira, hogy még a Las Vegas-i fellépéseit is elhalasztotta. Dolly Parton Instagram oldalán osztotta meg akkor a hírt követőivel:

Szeretném, ha a rajongók és a nyilvánosság közvetlenül tőlem tudnák meg, hogy sajnos kénytelen vagyok a Las Vegas-i koncertjeimet elhalasztani. Mint sokan tudjátok, egészségügyi problémákkal küzdök, és az orvosaim szerint néhány beavatkozásra van szükségem. Ahogy viccelődtem velük, biztosan itt az ideje a 100 000. szűrővizsgálatnak, bár ez nem a szokásos látogatás a plasztikai sebészemnél!

Dolly Parton nem adja fel, mindent megtesz annak érdekében, hogy minél hamarabb visszatérhessen
Dolly Parton nem adja fel, mindent megtesz annak érdekében, hogy minél hamarabb visszatérhessen
Fotó: AFF/PA Images /  Northfoto

Dolly Parton férjének halála

Dolly Parton egészségügyi problémáinak hátterében azonban nemcsak a fizikai terhelés állt. A rajongók jól tudják, hogy az énekesnő számára az elmúlt időszak egyik legfájdalmasabb esemény férje, Carl Dean halála volt. Dolly Parton és a visszahúzódó üzletember közel 60 évig volt házas. A férfi halála pedig olyan űrt hagyott maga után az énekesnő életében, amelyet sem a rajongói szeretet, sem a szakmai sikerek nem tudtak betölteni. 

 

