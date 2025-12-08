Miley Cyrus keresztanyja, Dolly Parton egészségi állapotáról vallott

Miley Cyrus friss híreket osztott meg a 79 éves Dolly Parton egészségi állapotáról. A country-ikon az elmúlt hónapokban több fellépést is lemondott egészségügyi problémák miatt, de a 33 éves énekesnő szerint most fordulóponthoz érkezett keresztanyja állapota.
Miley Cyrus az Avatar: Tűz és hamu premierjén nyilatkozott először Dolly Parton egészségi állapotáról, és szavai gyorsan bejárták a világsajtót. A 33 éves énekesnő határozottan fogalmazott:
Mindig folytatni fogja a műsort!
Miley Cyrus szerint keresztanyja hihetetlenül kitartó és eltökélt, és jelenleg is azon dolgozik, hogy visszanyerje erejét. A rajongók azonnal reagáltak a biztató szavakra. A közösségi médiát ellepték a megkönnyebbült kommentek, sokan pedig úgy fogalmaztak, hogy 'ha Miley azt mondja, hogy Dolly jobban van', akkor ez biztos jel arra, hogy hamarosan újra hallhatják a legendát énekelni.
A rajongók aggodalmai azonban nem voltak alaptalanok, hiszen Dolly Parton idén több nagyszabású fellépést és médiaeseményt is lemondott. A kínos csendet végül maga az énekesnő törte meg, amikor egy videóüzenetben elárulta, hogy egy vesekő okozta fertőzés miatt kezelték, és kénytelen volt visszavonulni a gyógyulás idejére. Olyannyira, hogy még a Las Vegas-i fellépéseit is elhalasztotta. Dolly Parton Instagram oldalán osztotta meg akkor a hírt követőivel:
Szeretném, ha a rajongók és a nyilvánosság közvetlenül tőlem tudnák meg, hogy sajnos kénytelen vagyok a Las Vegas-i koncertjeimet elhalasztani. Mint sokan tudjátok, egészségügyi problémákkal küzdök, és az orvosaim szerint néhány beavatkozásra van szükségem. Ahogy viccelődtem velük, biztosan itt az ideje a 100 000. szűrővizsgálatnak, bár ez nem a szokásos látogatás a plasztikai sebészemnél!
Dolly Parton egészségügyi problémáinak hátterében azonban nemcsak a fizikai terhelés állt. A rajongók jól tudják, hogy az énekesnő számára az elmúlt időszak egyik legfájdalmasabb esemény férje, Carl Dean halála volt. Dolly Parton és a visszahúzódó üzletember közel 60 évig volt házas. A férfi halála pedig olyan űrt hagyott maga után az énekesnő életében, amelyet sem a rajongói szeretet, sem a szakmai sikerek nem tudtak betölteni.
