Üzent a nagybeteg énekesnő: „Még nem állok készen..."

Mint azt dolly-parton-testvere-imadkozik-nagy-lehet-a-baj" target="_blank">megírtuk, még szerdán arra kérte a rajongókat Dolly Parton húga, hogy imádkozzanak a testvére felépüléséért. A 79 éves Dolly Parton ezt követően megnyugtató videóval jelentkezett az Instagram-oldalán.

Dolly nemrég mondta le Las Vegas-i fellépéseit egészségügyi okok miatt, ezt követően pedig testvére egy aggasztó bejegyzést tett közzé Facebook-oldalán:

Tegnap egész éjjel fenn voltam, és imádkoztam testvéremért, Dollyért. Sokan tudjátok, hogy mostanában nem érzi magát a legjobban. Igazán hiszek az ima erejében, és arra lettem ösztönözve, hogy megkérjem azokat, akik tényleg szeretik őt, imádkozzanak velem.

- kérte a rajongókat. Csakhogy egy friss felvételen Dolly elárulta, hogy nincs életveszélyben, de egy rejtélyes betegség miatt kezelésekre kell járnia. Dolly még viccelődött is azzal, hogy a testvére bejegyzése miatt sokan már azt hitték, hogy haldoklik - írja a life.hu.

Dolly Parton részleteket is elárult állapotáról

Még nem haltam meg! Tudom, hogy mostanában sokan azt hiszik, hogy betegebb vagyok, mint amilyennek mutatom magam. De szerintetek betegnek tűnök? Nincsen semmi komoly baj, nem haldoklok, csupán közel kell lennem a kórházhoz, ahol a kezeléseimet kapom. Megnyugtatok mindenkit, még nem állok készen a halálra!

Az énekesnő sok nehézségen megy keresztül. Márciusban vesztette el a férjét, Carl Deant, akivel közel 60 évig éltek házasságban. A pár 1964-ben ismerkedett meg egy nashville-i mosoda előtt, azon a napon, amikor Dolly Tennessee-be költözött, hogy elindítsa karrierjét.