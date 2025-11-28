„Hálás vagyok” - érzelmes üzenetet küldött rajongóinak a betegeskedő énekesnő

Dolly Parton csütörtökön egy érzelmes videóval jelentkezett az Instagramon, ami hatalmas örömöt jelentett rajongóinak, miután októberben alaposan rájuk ijesztett.

Dolly Parton üzenete megmelengette a rajongók szívét.

Fotó: AFP



Dolly Parton hálás a rajongóiért

A 79 éves country énekesnő csütörtökön egy kedves üzenetet posztolt a rajongóinak Instagramon. A híresség jó formában van a felvételen, amely megnyugvást adhat az aggódó rajongók számára. Dolly ugyanis nemrégiben bejelentette, hogy egészségügyi problémákkal küzd, vesekő és egy fertőzés miatt egy koncertjét is le kellett mondania.

Sziasztok, Dolly vagyok, és áldást szeretnék kívánni a családotoknak hálaadáskor. Hálás vagyok mindannyitokért és mindazokért az emlékekért, amelyekben együtt osztoztunk az évek során. Szóval boldog hálaadást mindenkinek, és tudnotok kell, hogy mindig is szeretni foglak titeket.

- áll a videóüzenetben.

Az Instagramra feltöltött videóban jól látszik, hogy tényleg nagyon jól érzi agát az énekesnő. Természetesen a rajongók is üdvözölték rég nem látott kedvencüket, a kommentszekcióban megköszönték mindazt, amit eddig tett - olvasható a Page Six cikkében.

Dolly egyébként jól ráijesztett a rajongóira még októberben, amikor testvére, Frieda Parton kérte a rajongóit, hogy imádkozzanak az énekesnőért, aki már egy ideje vesekőproblémákkal küzd.

