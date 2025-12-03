Eljegyezték Miley Cyrus-t! De kicsoda valójában a vőlegénye?

Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 03. 12:45
Maxx Morando négy év randizás után végre megkérte a 33 éves énekesnő kezét. De kicsoda valójában Miley Cyrus vőlegénye?
Fekete Ágnes
Úgy néz ki, végre ismét rátalált a szerelem a világhírű popénekesnőre. Négy év után Miley Cyrus-t végre eljegyezte a tehetséges dobos, Maxx Morando. A románc, amely 2021 végén indult egy titkos vakrandival, mára igazi hollywoodi szerelmi történetté érett. De ki ez a visszahúzódó, mégis rendkívül kreatív férfi, aki meghódította Hannah Montana szívét?

Miley Cyrus eljegyzési gyűrűt villantott az Avatar: Tűz és hamu premierjén
(Fotó: Nina Prommer/Northfoto)

Mit tudunk eddig Miley Cyrus és Maxx Morando kapcsolatáról?

  • 2021 végén Miley Cyrus egy vakrandin találkozott először Maxx Morandóval
  • 2021 novemberében pedig már együtt jelentek meg a Gucci Love Parade show-n
  • Zeneileg is dolgoztak együtt Miley Cyrus Endless Summer Vacation albumán
  • 2021-ben Maxx Morando egyedi szettet tervezett az énekesnőnek
  • 2025 decemberében Miley Cyrus eljegyzési gyűrűt villantott

Miley Cyrus eljegyzési gyűrűt villantott

Miley Cyrus eljegyzésének híre azután röppent fel, hogy a 33 éves énekesnő egy csillogó jegygyűrűvel jelent meg párjával, Maxx Morandóval az Avatar: Tűz és hamu Los Angeles-i premierjén. Miley Cyrus és Maxx Morando mesébe illő kapcsolata 2021 végén kezdődött, amikor barátok összehozták őket egy vakrandira. A kémia azonnal működött közöttük és 2021 novemberében már együtt jelentek meg a Gucci Love Parade divatbemutatóján Los Angelesben. 2022 tavaszára pedig már egyértelművé vált, hogy nem csupán futó kalandról van szó. A rajongók örültek annak, hogy Miley Cyrus végre megtalálta azt, aki mellett igazán boldog lehet.

Miley Cyrus vőlegénye hat évvel fiatalabb az énekesnőnél
(Fotó: Richard Harbaugh/Northfoto)

Kicsoda Miley Cyrus vőlegénye, Maxx Morando?

Maxx Morando neve talán kevésbé cseng ismerősen, de hollywoodi körökben már régóta jegyzik. Az 1998-as születésű dobos a Liily nevű rockzenekar tagja, korábban pedig a feltörekvő punk-rock banda, a The Regrettes ütőse volt. Sokoldalú tehetségét is bizonyítja, hogy nemcsak zenél, hanem producerként is dolgozik. Maxx Morando a zenei pálya mellett a divatvonalon is aktív. 2021-ben ugyanis egy egyedi szettet tervezett Miley Cyrus számára, amelyet az énekesnő büszkén viselt az egyik fellépésén. Továbbá Maxx közreműködött az énekesnő 2023-as Endless Summer Vacation albumán is.

Miley Cyrus és Maxx Morando 2021-ben egy vakrandin találkoztak először és szinte azonnal egymásba szerettek
(Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment/Northfoto)

Korkülönbség

Az 1998-ban született Maxx Morando hat évvel fiatalabb Miley Cyrus-nál, de ez cseppet sem zavarja őket. A polihisztor fiatalkora ellenére ritkán ad interjúkat, és nem igazán érdekli a hollywoodi hírnév. Ez a megfontoltabb életmód pedig jól illeszkedik Miley Cyrus életének mostani nyugodtabb, tudatosabb szakaszába. A 33 éves énekesnő egy interjúban is bevallotta, hogy a fiatal párja mellett végre biztonságban érzi magát.

 Végre valaki mellett biztonságban érzem magam.

Továbbá állítása szerint mindketten egyetértenek abban, hogy nem szeretnék a kapcsolatukat nagy nyilvánosság előtt élni. Miley Cyrus Liam Hemsworth-szel való házassága ugyanis Hollywood egyik leginkább figyelemmel kísért kapcsolata volt és ez teljesen tönkretette őt lelkileg. Az énekesnő azóta tudatosan figyel arra, hogy magánéletét minél inkább elzárja a nyilvánosság elől.

Miley Cyrus és Liam Hemsworth válását 2020 elején véglegesítették
(Fotó: Ian West/Northfoto)

 

