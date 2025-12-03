Eljegyezték Miley Cyrus-t! De kicsoda valójában a vőlegénye?

Úgy néz ki, végre ismét rátalált a szerelem a világhírű popénekesnőre. Négy év után Miley Cyrus-t végre eljegyezte a tehetséges dobos, Maxx Morando. A románc, amely 2021 végén indult egy titkos vakrandival, mára igazi hollywoodi szerelmi történetté érett. De ki ez a visszahúzódó, mégis rendkívül kreatív férfi, aki meghódította Hannah Montana szívét?

Miley Cyrus eljegyzési gyűrűt villantott az Avatar: Tűz és hamu premierjén

(Fotó: Nina Prommer/Northfoto)

Miley Cyrus eljegyzésének híre azután röppent fel, hogy a 33 éves énekesnő egy csillogó jegygyűrűvel jelent meg párjával, Maxx Morandóval az Avatar: Tűz és hamu Los Angeles-i premierjén. Miley Cyrus és Maxx Morando mesébe illő kapcsolata 2021 végén kezdődött, amikor barátok összehozták őket egy vakrandira. A kémia azonnal működött közöttük és 2021 novemberében már együtt jelentek meg a Gucci Love Parade divatbemutatóján Los Angelesben. 2022 tavaszára pedig már egyértelművé vált, hogy nem csupán futó kalandról van szó. A rajongók örültek annak, hogy Miley Cyrus végre megtalálta azt, aki mellett igazán boldog lehet.

Miley Cyrus vőlegénye hat évvel fiatalabb az énekesnőnél

(Fotó: Richard Harbaugh/Northfoto)

Kicsoda Miley Cyrus vőlegénye, Maxx Morando?

Maxx Morando neve talán kevésbé cseng ismerősen, de hollywoodi körökben már régóta jegyzik. Az 1998-as születésű dobos a Liily nevű rockzenekar tagja, korábban pedig a feltörekvő punk-rock banda, a The Regrettes ütőse volt. Sokoldalú tehetségét is bizonyítja, hogy nemcsak zenél, hanem producerként is dolgozik. Maxx Morando a zenei pálya mellett a divatvonalon is aktív. 2021-ben ugyanis egy egyedi szettet tervezett Miley Cyrus számára, amelyet az énekesnő büszkén viselt az egyik fellépésén. Továbbá Maxx közreműködött az énekesnő 2023-as Endless Summer Vacation albumán is.