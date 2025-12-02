Még előtte állt volna az élet: 26 évesen halt meg a népszerű zenész

26 éves korában meghalt a floridai rapper, Poorstacy. A zenész, polgári nevén Carlito Milfort Jr. november 29-én hunyt el egy Boca Ratonban történt incidens után – közölte a PEOPLE. További részleteket egyelőre nem árultak el, és a halál okát sem tudni pontosan.
A hatóságokat szombaton egy boca ratoni hotelhez riasztották, ahonnan Poorstacyt egy közeli kórházba szállították.
Egy közeli hotel dolgozója elmondta, hogy Poorstacyt egy orvosi vészhelyzet után szállították kórházba, és ő volt az egyetlen, akit be kellett vinni. A hírek szerint 10 napja tartózkodott a hotelben, egy nővel és egy kisgyerekkel jelentkezett be.
Travis Barker, a Blink-182 együttes dobosa több dalon is együtt dolgozott a néhai rapperrel. Az elsők között rótta le tiszteletét az Instagramon, miután a halálhír nyilvánosságra került.
Nyugodj békében, soha nem felejtünk el
– írta az Instagram-sztoriban.
Az évek során Poorstacy gyakran dolgozott együtt a Bring Me the Horizon frontemberével, Oli Sykesszel, és közreműködött a 2020-as Bill & Ted Face the Music film zenéjében is, amelyet a következő évben Grammy-díjra jelöltek.
A rapper Instagram-oldalán rengetegen nyilvánítottak részvétet.
Ez most tényleg fáj. A „Hills Have Eyes” örökre az első randim emléke marad a barátommal öt évvel ezelőttről — életem legszebb éjszakája volt. Biztosan le fogjuk játszani majd az esküvőnkön is. Nyugodj békében!
– írta egy kommentelő.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.