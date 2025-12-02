Még előtte állt volna az élet: 26 évesen halt meg a népszerű zenész

26 éves korában meghalt a floridai rapper, Poorstacy. A zenész, polgári nevén Carlito Milfort Jr. november 29-én hunyt el egy Boca Ratonban történt incidens után – közölte a PEOPLE. További részleteket egyelőre nem árultak el, és a halál okát sem tudni pontosan.

Meghalt a népszerű rapper

Fotó: freepik.com

A hatóságokat szombaton egy boca ratoni hotelhez riasztották, ahonnan Poorstacyt egy közeli kórházba szállították.

Egy közeli hotel dolgozója elmondta, hogy Poorstacyt egy orvosi vészhelyzet után szállították kórházba, és ő volt az egyetlen, akit be kellett vinni. A hírek szerint 10 napja tartózkodott a hotelben, egy nővel és egy kisgyerekkel jelentkezett be.

Travis Barker, a Blink-182 együttes dobosa több dalon is együtt dolgozott a néhai rapperrel. Az elsők között rótta le tiszteletét az Instagramon, miután a halálhír nyilvánosságra került.

Nyugodj békében, soha nem felejtünk el

– írta az Instagram-sztoriban.

Az évek során Poorstacy gyakran dolgozott együtt a Bring Me the Horizon frontemberével, Oli Sykesszel, és közreműködött a 2020-as Bill & Ted Face the Music film zenéjében is, amelyet a következő évben Grammy-díjra jelöltek.

A rapper Instagram-oldalán rengetegen nyilvánítottak részvétet.

Ez most tényleg fáj. A „Hills Have Eyes” örökre az első randim emléke marad a barátommal öt évvel ezelőttről — életem legszebb éjszakája volt. Biztosan le fogjuk játszani majd az esküvőnkön is. Nyugodj békében!

– írta egy kommentelő.