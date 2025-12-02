Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Melinda, Vivien névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Még előtte állt volna az élet: 26 évesen halt meg a népszerű zenész

rapper
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 02. 15:10
elhunyttragédia
Szörnyű tragédia! 26 éves korában meghalt a népszerű rapper, zenésztársai és rajongói egyként gyászolják.

26 éves korában meghalt a floridai rapper, Poorstacy. A zenész, polgári nevén Carlito Milfort Jr. november 29-én hunyt el egy Boca Ratonban történt incidens után – közölte a PEOPLE. További részleteket egyelőre nem árultak el, és a halál okát sem tudni pontosan.

Meghalt a népszerű rapper
Meghalt a népszerű rapper
Fotó: freepik.com

A hatóságokat szombaton egy boca ratoni hotelhez riasztották, ahonnan Poorstacyt egy közeli kórházba szállították.

Egy közeli hotel dolgozója elmondta, hogy Poorstacyt egy orvosi vészhelyzet után szállították kórházba, és ő volt az egyetlen, akit be kellett vinni. A hírek szerint 10 napja tartózkodott a hotelben, egy nővel és egy kisgyerekkel jelentkezett be.

Meghalt a népszerű rapper

Travis Barker, a Blink-182 együttes dobosa több dalon is együtt dolgozott a néhai rapperrel. Az elsők között rótta le tiszteletét az Instagramon, miután a halálhír nyilvánosságra került.

Nyugodj békében, soha nem felejtünk el

– írta az Instagram-sztoriban.

Az évek során Poorstacy gyakran dolgozott együtt a Bring Me the Horizon frontemberével, Oli Sykesszel, és közreműködött a 2020-as Bill & Ted Face the Music film zenéjében is, amelyet a következő évben Grammy-díjra jelöltek.

A rapper Instagram-oldalán rengetegen nyilvánítottak részvétet.

Ez most tényleg fáj. A „Hills Have Eyes” örökre az első randim emléke marad a barátommal öt évvel ezelőttről — életem legszebb éjszakája volt. Biztosan le fogjuk játszani majd az esküvőnkön is. Nyugodj békében!

– írta egy kommentelő.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu