Végre kiderült, Leonardo DiCaprio bevallotta: ezért randizik kizárólag huszonéves lányokkal

A hollywoodi szívtipró megdöbbentő vallomást tett a korával kapcsolatos érzéseiről. Az 50 éves színész belül csak 32-nek érzi magát. Leonardo DiCaprio a huszonéves barátnőivel tartja magát fiatalon.

A Leonardo DiCaprio filmek nem hazudnak: a világsztár igazi sármőr, aki kizárólag huszonéves lányokkal randizik (Fotó: Admedia / Northfoto)

Leonardo DiCaprio lelkileg 32 évesnek érzi magát

Leonardo DiCaprio három évtizede Hollywood egyik legsikeresebb színésze. És miközben a filmvásznon egyre komolyabb, változatosabb szerepekben bukkan fel, szerelmi élete ezzel szemben roppant kiszámítható. Az 50 éves sármőr kizárólag olyan lányokkal randizik, akiknek 2-essel kezdődik az életkoruk. A Titanic Jack-je bár hivatalosan 50 éves, lelkileg csak 32-nek érzi magát:

Őszintén? Én még mindig csak 32 évesnek érzem magam. A testem lehet, hogy mást mond, de az energiám, a kíváncsiságom és a kapcsolódásom a világhoz... az mind fiatalos.

Leonardo DiCaprio ezért randizik csak huszonéves lányokkal

Az elmúlt években Leonardo DiCaprio párkapcsolatai rendre váltották egymást, barátnői között volt Camila Morrone, Gigi Hadid és legutóbb Vittoria Ceretti, aki szintén csak 26 éves. A sajtóban és a közösségi médiában gyakran viccelődnek azzal, hogy az 50 éves színész azonnal szakít, amint a barátnője betölti a 30-at. A színész viszont most úgy tűnik, nem elbújni próbál ezek elől, hanem magyarázatot ad. Ő egyszerűen fiatalosabbnak érzi magát, ha hozzá hasonló energiájú emberekkel kerül kapcsolatba. Éppen ezért is választott magának most is egy nála jóval fiatalabb lányt, akivel rengeteg időt tölt együtt. Legutóbb is egy ibizai tequila party-n voltak, ahol a színészt a rendőrök igazoltatták a beléptetésnél.

Leonardo DiCaprio barátnője, Vittoria Ceretti 27 éves (Fotó: PA / Northfoto)

Nem akarja vesztegetni az idejét

A legutóbbi interjújában arról is kérdezték a színészt, hogy az életkora milyen érzéseket kelt benne, amire azt válaszolta, hogy:

Nos, olyan érzést kelt, hogy az ember csak őszintébb akar lenni, és nem akarja pazarolni az idejét. Csak elképzelni tudom, hogyan fog alakulni az elkövetkező néhány évtized.

Leonardo DiCaprio hozzátette, hogy ez a gondolkodásmód magában hordozza a potenciális 'nézeteltéréseket' az élet bármely területén. Az Oscar-díjas színész édesanyja példáján keresztül próbálta elmagyarázni érzéseit: