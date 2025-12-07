Katy Perry nem titkolózik tovább: nyilvánosság elé állt új szerelmével

Úgy hírlik, Katy Perry beleunt a találgatásokba, ezért hozta nyilvánosságra kapcsolatát a korábbi politikussal, Justin Trudeau-val.

Katy Perry megmutatta új szerelmét Fotó: AFP

Az énekesnő idén vált el Orlando Bloomtól, akivel korábban jegyesek voltak. Lányukat, a most ötéves Daisyt továbbra is közösen nevelik. Szóvivőjük elmondása szerint mindketten azon dolgoznak, hogy a kapcsolatuk baráti és stabil maradjon, Daisy érdekében:

Továbbra is családként tekintenek egymásra, közös prioritásuk pedig lányuk szeretetteljes, stabil és kölcsönös tisztelettel teli nevelése.

Perry számára ez igazán eseménydús év volt: elvált gyermeke apjától, részt vett egy űrutazáson, és most Justin Trudeau-val randevúzgat.

Katy Perry rajongói alig hittek szemüknek

A párt az elmúlt hónapokban többször is látták együtt, állítólag Japánba is ellátogattak, ahol Fumio Kishida politikussal is találkoztak.

Perry korábban többször posztolt utalásokat közösségi oldalán, de partnerét nem mutatta meg. Most azonban büszkén osztott meg egy képsorozatot tokiói útjukról. Egyes fotókon együtt szelfiznek, máshol egy étteremben beszélgetnek mosolyogva.

A rajongók észrevették, hogy ugyanabban az étteremben jártak, ahol Perry korábban Orlando Bloommal is járt, ám a mostani fotókon láthatóan sokkal felszabadultabb.

Egy rajongó így kommentelt:

Annyira tudom, hogy ő a szívének minisztere, és mi ennek nagyon örülünk!

Egy másik hozzátette:

Olyan jó újra boldognak látni téged!

Az első reakciók alapján nemcsak Perry, hanem a rajongói is nagyon örülnek annak, hogy ismét mosolyog.