Elon Musk hatalmas botrányba keveredett Sydney Sweeney mellei miatt

A Tesla alapítója ismét botrányba keveredett. Nem elég, hogy továbbra is áll a bál közte és lánya között, ezúttal egy bizarr megjegyzés miatt került hatalmas slamasztikába. Elon Musk Sydney Sweeney melleit parodizálta az egyik kommentjében, ami óriási visszhangot váltott ki a követői körében és többen is nekiestek az 54 éves milliárdosnak.

Elon Musk Sydney Sweeney mellein viccelődött (Fotó: Jeffrey Mayer/Northfoto)

Elon Musk Sydney Sweeney mellei miatt került bajba

Az eset akkor robbant ki, amikor a Variety képeket tett közzé Sydney Sweeney-ről. A fiatal színésznő ugyanis egy fehér, mély kivágású ruhában jelent meg az egyik filmpremierjén, ami sokak figyelmét felkeltette. A fotó alatt sokan dicsérték az elegáns ruhát, Elon Musk azonban inkább úgy döntött, viccet csinál a 28 éves Sydney Sweeney melleiből. A tech-millárdos egy mémmel reagált, amely egy női felsőtestet ábrázolt, amihez az van írva, hogy „így néz ki” és egy fájó gerincoszlopot, amihez pedig az, hogy „így érzi magát”, utalva arra, hogy a nagy mellek hátfájást okozhatnak. A vicces bejegyzés mellé pedig csak annyit írt, hogy:

Nem lehet könnyű.

Elon Musk viccelődése kiakasztotta a követőit

A reakciók szinte azonnal megjelentek. Többen furcsának és ízléstelennek nevezték Elon Musk Sydney Sweeney melleire tett megnyilvánulását, amíg mások egyszerűen azt kérdezték, miért érzi szükségét annak, hogy ilyen témákban nyilvánuljon meg egy nyilvános platformon. A közösségi médiában gyorsan két tábor alakult ki. Az egyik oldal szerint Elon Musk megjegyzése tárgyiasító és tiszteletlen volt, különösen úgy, hogy ő 54 éves, a színésznő meg 28. De voltak olyanok is, akik védelmükbe vették Elon Muskot, mondván, hogy a mém csupán egy rosszul sikerült vicc volt, amelyet egyesek túl komolyan vettek.

Sydney Sweeney azt állítja, még sosem plasztikáztatott (Fotó: Kay Blake/Northfoto)

Sydney Sweeney már hozzászokott az ilyen megjegyzésekhez

Sydney Sweeney eddig nem reagált közvetlenül Elon Musk kommentjére, ugyanakkor nem ez az első alkalom, hogy a színésznő megjelenése közbeszéd tárgyává válik. Az elmúlt években több interjúban is beszélt arról, hogy gyakran kap megjegyzéseket a testére, különösen a mellméretére vonatkozóan. A 28 éves színésznő korábban nyíltan elmondta, hogy egyelőre nem esett át plasztikai beavatkozáson, és hogy számára fontos az önelfogadás, még akkor is, ha a közvélemény időnként túlzott figyelmet szentel a külsejének. Többször hangsúlyozta, hogy szeretné, ha elsősorban a színészi teljesítménye és filmes munkái alapján ítélnék meg, nem a külseje miatt.