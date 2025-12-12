"Megfoghatom?" – Amanda Seyfried kiderítette az igazat Sydney Sweeney melleiről

Végre hatóságilag hitelesített választ kaphatunk a millió dolláros kérdésre, ami már évek óta foglalkoztatja a nyilvánosságot: valódiak-e Sydney Sweeney színésznő mellei? A színésznőt legújabb közös projektjük, a The Housemaid – A téboly otthona című filmjük kapcsán kérdezgette kolléganője, Amanda Seyfried a Vanity Fair híres-hírhedt hazugságvizsgálós interjúsorozatában, ahol fény derült az igazságra.

Sydney Sweeney mellei igaziak? Most kiderült végre az igazság (Fotó: Photo Image Press)

Sydney Sweeney végre lerántja a leplet

Bár az Eufória sorozat sztárja már több alkalommal, több platformon megkapta a kérdést, és állítása szerint kielégítő választ is adott, de a közvélemény még mindig kétkedve tekint a kebelcsodára. Sydney Sweeney külseje egy ideje állandó témája a közösségi platformoknak. Nemrég felröppentek a pletykák, miszerint a színésznő súlyos plasztikai beavatkozásokon eshetett át annak érdekében, hogy így nézzen ki, ezt pedig régebbi és napjainkban készült fotói összehasonlításával akarták alátámasztani. A Fehér Lótuszban is játszó szőkeségnek erre is volt válasza.

„Nem hasonlíthattok össze egy rólam készült fotót 12 éves koromból egy olyannal, amin már 26 éves vagyok, tökéletes sminkben és világítással. Nyilvánvalóan máshogy fogok kinézni. Mindenki őrült a közösségi médiában.”

Sweeney gyerekszínészként kezdte karrierjét, mondhatni a szemünk előtt nőtt fel, és a sikeresebbnél-sikeresebb alakításai miatt részletesen nyomon követhettük a külső változásokat. Vörös szőnyeges megjelenései után már röpködtek is a cikkek és a posztok, melyek figyelemreméltó kebleit taglalták, amiket az urak legnagyobb örömére nem nagyon takargat. A fanyalgók természetesen egyből plasztikai sebészt kiáltottak, most azonban ők is megnyugodhatnak, mert Amanda Seyfried feltette a kérdést egy olyan helyzetben, ahol lehetetlen volt hazudni.

Amanda Seyfried és Sydney Sweeney közös filmjét itthon csak jövőre láthatjuk (Fotó: Nancy Kaszerman)

A Vanity Fair egy ideje híressé vált interjúsorozatáról, melyben színészek kérdeznek színészeket. A dolog pikantériája, hogy az interjúalany egy hazugságvizsgáló szerkezetre kötve válaszolgat a feltett kérdésekre. Így tudtuk meg azt is, hogy Robert Pattinson szereti elvenni a fiatal színészek munkáját. A Mamma mia! sztárja, Amanda Seyfried is kihasználta az alkalmat, hogy megkérdezze Sydney Sweeney-t a plasztikai beavatkozásokról. Sweeney nevetett és nemmel válaszolt, mire a hazugságvizsgáló szakértő egyértelműen kijelentette, hogy a színésznő igazat mondott. Amanda Seyfried nem volt szívbajos és feltette a következő kérdést, amit valószínűleg az urak közül jó páran maguk is szívesen feltennének:

Megfoghatom?

Sweeney kisasszony belement a játékba és sejtelmesen annyit mondott: Persze. Arról, hogy megtörtént-e a letapogatás, egyelőre nincs további információnk.