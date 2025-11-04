Megdöbbentő döntést hozott Victoria Beckham: mostantól így kell szólítania mindenkinek

Az egykori angol válogatott csapatkapitány kitüntetését júniusban hozták nyilvánosságra III. Károly király születésnapi kitüntetési listájának részeként.

David és Victoria Beckham

A Manchester United legendája állítólag már 2011 óta szerepel a lovagi cím várományosai között, és ma végre hivatalosan is megkapja a „Sir” megszólítást a királyi család egyik tagjától, elismerésként a sportban és a jótékonyságban végzett számos hozzájárulásáért.

Beckham azonban nem az egyetlen, akit mostantól másként fognak nevezni. A hagyományoknak megfelelően felesége, az egykori Spice Girl és divatmogul Victoria Beckham is új megszólítást kap.

Victoriát ezentúl „Lady Beckhamként” említik majd.

Ezt a megszólítást azok a nők viselhetik, akik olyan férfihoz mentek feleségül, akit lovaggá ütöttek, és bár ez egy opcionális, formális változtatás, az 51 éves Victoria úgy döntött, elfogadja.

Miután bejelentették, hogy Beckham végre megkapja az áhított kitüntetést, párja megható üzenetet osztott meg az Instagramon egy olyan fénykép kíséretében, amelyen átöleli férjét:

Számomra mindig is te voltál a fényes páncélú lovagom, de most már hivatalosan is az vagy. Sir David Beckham!

– írja a Mirror.