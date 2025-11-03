Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Botrány: ezért fosztották meg a lovagi címtől David Beckhamet

David Beckham
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 03. 14:10
Botrányos e-mailek kerültek nyilvánosságra. Az angol legenda álma végül idén nyáron vált valóra.
David Beckhamet majdnem elvesztette a lovaggá avatás lehetőségét, miután botrányos e-mailek kerültek nyilvánosságra.

Kiszivárogtak David Beckham botrányos emailjei
Kiszivárogtak David Beckham botrányos e-mailjei / Fotó: ZUMAPRESS.com /  Northfoto

Az angol legenda régi vágya vált idén nyáron valóra, amikor megkapta a kitüntetést, ám hosszú ideig nem lehetett biztos a lovagi címében. Beckham ugyanis jóval hamarabb is megkaphatta volna a kinevezést, ha nem került volna elő néhány különös e-mail, amelyeket a PR-menedzserének, Simon Oliveirának küldött.

David Beckham e-mailjei kiszivárogtak

Az 50 éves sztár már 2022-ben megkaphatta volna a lovagi kitüntetést, de a 2017-es e-mailek miatt ez akkor még nem történt meg. A Manchester United korábbi játékosa állítólag "hálátlan rohadékoknak" nevezte a kitüntetési bizottságot. Emellett kétségbe vonta, hogy miért tüntették ki Katherine Jenkins operaszínésznőt OBE-renddel.

Beckham állítólag így fogalmazott:

Semmi másra nem számítottam. Szégyen, ha őszinte akarok lenni, és ha amerikai lennék, valami ilyesmit kaptam volna már 10 évvel ezelőtt.

A történet idején Beckham képviselője úgy nyilatkozott, hogy a jelentések félrevezetőek, és manipulált tartalmakra épülnek. Azt közölték:

Ez a történet elavult, kontextusából kiragadott anyagokon alapul, amelyeket egy harmadik fél szerveréről származó, feltört és manipulált privát e-mailekből ragadtak ki, és szándékosan pontatlan képet fest.

A vita ellenére Beckham idén megkapta az elismerést a III. Károly brit király születésnapi kitüntetéseinek listáján a sportban és a jótékonyságban nyújtott szolgálataiért.

Beckham, aki 115 alkalommal lépett pályára az angol válogatottban, továbbra is jelentős összegeket adományoz jótékony célokra. Az évek során szoros barátságot kötött III. Károllyal is - írja a Mirror.

 

