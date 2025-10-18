Budapesti békecsúcsMegasztárOtthon Start Program
Hivatalos: 13 év után újra együtt Victoria Beckham és a Spice Girls

Victoria Beckham
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 18. 20:05
sorozategyüttanimációSpice Girls
A rajongók már több mint 10 éve vártak erre.
N.T.
A szerző cikkei

Victoria Beckham arra készül, hogy újra összeálljon régi Spice Girls-beli társaival egy nagyszabású új projekt kedvéért. Az animációs vállalkozás, amely egyszerűen The Spice Girls címet viseli, az első hivatalos szakmai újraegyesülésük lesz a 2012-es olimpia záróünnepségén való fellépésük óta.

Los Angeles Premiere Of Vertical Entertainment's 'Lola', Victoria Beckham
Victoria Beckham Fotó: NurPhoto via AFP

Az IMDb hivatalos adatlapja szerint a The Spice Girls jelenleg a gyártás korai szakaszában jár, és mind az öt eredeti tag – Geri Horner, Melanie Brown MBE, Melanie Chisholm, Emma Bunton és Lady Victoria is – szinkronhangként tér vissza.

A rövid leírásból annyi derül ki: „Egy animációs projekt, amelyben a Spice Girls zenei együttes szuperhősökként szerepel.” A történet részletei, a formátum és a megjelenési dátum egyelőre titokban maradtak. Az IMDb csupán annyit árult el, hogy a lányok ismét életre keltik híres popcsillag-alteregóikat: Posh, Ginger, Scary, Sporty és Baby Spice-t.

A bombahír azután látott napvilágot, hogy Victoria megjelent a róla szóló háromrészes Netflix-dokumentumfilm premierjén, Victoria Beckham címmel, a londoni Curzon Mayfair moziban október 8-án. A divatikon és egykori popsztár férjével, Sir David Beckhammel és gyermekeikkel együtt vett részt az eseményen – kivéve legidősebb fiukat, Brooklyn Beckhamet, aki a családi nézeteltérésük miatt nem volt jelen.

Volt zenésztársai – Emma, Geri és Melanie Chisholm – szintén megjelentek a premier eseményén, hogy támogassák Victoriát, és együtt pózoltak a vörös szőnyegen. Melanie Brown, ismertebb nevén Mel B, volt az egyetlen tag, aki nem tudott jelen lenni, de előzetesen egy gyönyörű virágcsokrot küldött Victoriának az eseményre – írja a Mirror

