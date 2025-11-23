Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Őket lehetetlen levadászni: szingli sztárok, akik tudatosan egyedülállók

külföldi sztárhírek
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 23. 13:30
szinglivilágsztárok
Nem csak olyan férfi sztárok vannak, akik egyik kapcsolatból a másikba ugranak. Sok sármos híresség szándékosan a szingli életet választja. Cikkünkben most tudatosan szingli sztárokat szedtünk össze.
Bors
A szerző cikkei

Odavagyunk értük, egy csókjukért pedig bármit megtennénk: a legszexibbnek kikiáltott férfi világsztárok közül sokan választják a szingli életmódot, ezzel életben tartva a rajongók szürreális, ám annál valóságosabb reményeit arra, hogy egyszer talán esélyük lehet a kedvencüknél – ha másra nem is, legalább egy kósza flörtre. Többet feltehetően nem is remélhetnének az alábbi szingli sztároktól, ők ugyanis tudatosan döntöttek a párkapcsolattól mentes életforma mellett.

Pedro Pascal az örök szingli sztárok között
Pedro Pascal is a tudatosan szingli sztárok táborát erősíti
Fotó: PA /  Northfoto

Íme 5 örök egyedülálló férfi - tudatosan szingli sztárok következnek

A The Last of Us és A Mandalóri sztárja, Pedro Pascal továbbra is Hollywood egyik legkeresettebb a híres szinglik között. Bár a rajongók szeretnék őt látni valaki oldalán, a színész nem siet kapcsolatba bonyolódni. „A magány nem mindig rossz dolog. Néha pont akkor ismered meg igazán magad, amikor egyedül vagy” – mondta a színész egy interjúban.

Zac Efron
Zac Efron régóta nincs párkapcsolatban
Fotó: AFF/PA Images /  Northfoto

A mostanában nagyon megváltozott külsejű egykori szívtipró, Zac Efron már jó ideje nem volt komoly párkapcsolatban. A színész állítólag Ausztráliában találta meg a lelki békéjét, távol a hollywoodi nyomástól. „Nem kell párban lenni ahhoz, hogy boldog legyél. Most végre élvezem az életet úgy, ahogy van” – nyilatkozta korábban.

Lenny Kravitz
Lenny Kravitz több mint egy évtizede szingli
Fotó: ZUMAPRESS.com /  Northfoto

A rockikon Lenny Kravitz több mint egy évtizede egyedülálló, és úgy tűnik, ezzel teljesen elégedett. „A szívem nyitva van, de nem keresek. Ha valaminek meg kell történnie, az meg fog” – mondta. A zenész szerint a magány időnként „tisztító”, és segít abban, hogy önazonos maradjon a zenében és az életben egyaránt.

Jared Leto
Jared Leto, Hollywood titokzatos szinglije
Fotó: Nina Prommer /  Northfoto

A 30 Seconds to Mars frontemberét és Oscar-díjas színészt, Jared Letót már régóta Hollywood titokzatos szinglijeként emlegetik. „Túl elfoglalt vagyok ahhoz, hogy randizzak vagy talán túl válogatós” – viccelődött egy korábbi interjúban. Jared inkább a zenére, a filmjeire és a spirituális utazásaira összpontosít, mintsem egy romantikus kapcsolatra.

Chris Pine
Chris Pine, a „boldog szingli”
Fotó: picture alliance / Consolidated News Photos /  Northfoto

A Star Trek és Wonder Woman sztárja, Chris Pine régóta nem adta jelét annak, hogy foglalt lenne a szíve vagy legalábbis érdeklődne valaki iránt. „Szeretek egyedül lenni. Ez nem magány, hanem szabadság” – nyilatkozta. A színész elmondta, hogy a nyugalmat és a természetközeli életet többre tartja a hollywoodi pörgésnél és jelenleg „boldog szingli”.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
