Őket lehetetlen levadászni: szingli sztárok, akik tudatosan egyedülállók

Odavagyunk értük, egy csókjukért pedig bármit megtennénk: a legszexibbnek kikiáltott férfi világsztárok közül sokan választják a szingli életmódot, ezzel életben tartva a rajongók szürreális, ám annál valóságosabb reményeit arra, hogy egyszer talán esélyük lehet a kedvencüknél – ha másra nem is, legalább egy kósza flörtre. Többet feltehetően nem is remélhetnének az alábbi szingli sztároktól, ők ugyanis tudatosan döntöttek a párkapcsolattól mentes életforma mellett.

Pedro Pascal is a tudatosan szingli sztárok táborát erősíti

Fotó: PA / Northfoto

Íme 5 örök egyedülálló férfi - tudatosan szingli sztárok következnek

A The Last of Us és A Mandalóri sztárja, Pedro Pascal továbbra is Hollywood egyik legkeresettebb a híres szinglik között. Bár a rajongók szeretnék őt látni valaki oldalán, a színész nem siet kapcsolatba bonyolódni. „A magány nem mindig rossz dolog. Néha pont akkor ismered meg igazán magad, amikor egyedül vagy” – mondta a színész egy interjúban.

Zac Efron régóta nincs párkapcsolatban

Fotó: AFF/PA Images / Northfoto

A mostanában nagyon megváltozott külsejű egykori szívtipró, Zac Efron már jó ideje nem volt komoly párkapcsolatban. A színész állítólag Ausztráliában találta meg a lelki békéjét, távol a hollywoodi nyomástól. „Nem kell párban lenni ahhoz, hogy boldog legyél. Most végre élvezem az életet úgy, ahogy van” – nyilatkozta korábban.

Lenny Kravitz több mint egy évtizede szingli

Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

A rockikon Lenny Kravitz több mint egy évtizede egyedülálló, és úgy tűnik, ezzel teljesen elégedett. „A szívem nyitva van, de nem keresek. Ha valaminek meg kell történnie, az meg fog” – mondta. A zenész szerint a magány időnként „tisztító”, és segít abban, hogy önazonos maradjon a zenében és az életben egyaránt.

Jared Leto, Hollywood titokzatos szinglije

Fotó: Nina Prommer / Northfoto

A 30 Seconds to Mars frontemberét és Oscar-díjas színészt, Jared Letót már régóta Hollywood titokzatos szinglijeként emlegetik. „Túl elfoglalt vagyok ahhoz, hogy randizzak vagy talán túl válogatós” – viccelődött egy korábbi interjúban. Jared inkább a zenére, a filmjeire és a spirituális utazásaira összpontosít, mintsem egy romantikus kapcsolatra.

Chris Pine, a „boldog szingli”

Fotó: picture alliance / Consolidated News Photos / Northfoto

A Star Trek és Wonder Woman sztárja, Chris Pine régóta nem adta jelét annak, hogy foglalt lenne a szíve vagy legalábbis érdeklődne valaki iránt. „Szeretek egyedül lenni. Ez nem magány, hanem szabadság” – nyilatkozta. A színész elmondta, hogy a nyugalmat és a természetközeli életet többre tartja a hollywoodi pörgésnél és jelenleg „boldog szingli”.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: