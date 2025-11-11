Szingli vagy? Akkor ezeket a mondatokat már biztos megkaptad – 5 sztereotípia, amiket ideje végleg magunk mögött hagyni

A szinglik világnapja a 90-es években ütötte fel a fejét Kínában, a Valentin-nap „ellenünnepeként”. Eleinte a szingli társadalom tagjainak vicces, önironikus eseménye volt ez, de mára sokkal nagyobb jelentősége van. Főleg a feministák körében, hiszen ez egy ideális alkalom arra, hogy felhívjuk a figyelmet azokra a káros előítéletekre, amelyek az egyedülálló nőket nap mint nap érintik.

5 nemcsak idegesítő, de rendkívül mérgező szingli sztereotípia / Fotó: 123RF

Ha egy felnőtt vagy fiatal felnőtt nő nem él párkapcsolatban, akkor az esetek nagy többségében az első kérdés, amelyet egy találkán megkap, biztosan az, hogy van-e valamilyen úriember a képben, ha nincs, annak mi az oka, mi a baj, és még sorolhatnánk.

Ez egyrészt a magánügy határainak átlépése miatt sem korrekt, de az érintett nők számára nemcsak kényelmetlen, de kifejezetten idegesítő is, hiszen tele van mögöttes ítéletekkel. Ráadásul azzal, hogy ez az első – de legalábbis elsők között szereplő – kérdés, amikor a másikról érdeklődünk, azt sugallja, hogy prioritást élvez az élet minden más aspektusával szemben. A karrier, egészség és a magánélet más szférái –, mint a család vagy a barátok – témaköre csak azután következik.

De mégis miért tartjuk elengedhetetlennek és a boldogság vagy a jólét alapfeltételének, hogy legyen valaki, akivel megnézhetjük a 100. csöpögős romantikus filmet a moziban, vagy akinek szorongathatjuk a kezét a karácsonyi vásáron, a legnagyobb tumultus közepette?

Ha van az embernek egy párja, az rengeteg előnnyel jár, ez tagadhatatlan. De megvannak a hátulütői is. Ugyanúgy, ahogy a szingli életmódnak – és vannak élethelyzetek, amikor talán szerencsésebb, kifizetődőbb vagy egyszerűen csak kényelmesebb egyedülállónak lenni, csak saját magunkra koncentrálni. Ideje, hogy a facérság gondolatáról leválasszuk a negatív asszociációkat, és befejezzük a stigmatizálást! Ezért most elhoztuk az 5 legjellemzőbb szingli sztereotípiát – és cáfolatukat!

1. A szingli nő nem egyedülálló; csak éppen párkereső fázisban van

– és még nem járt sikerrel. A legáltalánosabb gondolat, amit sokszor a facér férfiakkal szemben nem feltételezünk. Mert ők valószínűleg csak épp a karrierjükre, a saját fejlődésükre fókuszálnak vagy épp szabadságra vágynak – amik ugye egy nő esetében elképzelhetetlenek…