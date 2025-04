Igazi kávéimádó

Általában a Starbucksra esik a választása kávézás idején, a megszokott rendelése pedig nem kevesebb, mint hat(!) eszpresszó, méghozzá jegesen. Tejet sem kér hozzá, mert azt amúgy sem bírja.

A példaképét csodálhatta a kamerák előtt

A színészi példaképének Nicolas Cage-et tartja, aki szerinte egyszerre tud vad, vicces, drámai, ijesztő, spontán, csábító is lenni, miközben vígjátékokban, művészfilmekben, szuperprodukciókban egyaránt megállja a helyét. Igazi színésztanárként tekintett rá akkor is, amikor együtt játszottak A gigantikus tehetség elviselhetetlen súlya című filmben, ráadásul itt a szerepe szerint is egy Nicolas Cage-rajongót alakított.

Titokzatos a magánélete

Ami biztosan tudható róla, hogy sosem nősült meg, és nem született gyereke. Hivatalos partnert sosem ismert el a nyilvánosság előtt, noha a pletykák szerint romantikus viszonyban állt Maria Dizzia és Robin Tunney színésznőkkel, sőt a Trónok harcában szereplőtárs Lena Headey-vel is.

A Mandalóriban lett a Disney sztárja Fotó: Faye Sadou

Belőle lett a leghíresebb apuka

Noha a magánéletében még nem ismeri az apaszerepet, de a kamerák előtt igazi védjegyévé lett, nem beszélve arról, hogy a netes körökben sokan a legszexibb daddy-nek tartják a fél évszázados sztárt. Igaz, A Mandalóri és a The Last of Us című nagysikerű szériákban sem biológiai apja a rábízott Baby Yodának (bocsánat, Grogunak), illetve a vadóc Ellie-nek, de ettől még olyan átéléssel védelmezi őket, hogy elkezdték a rajongók DaddyPascal és PapaPascal néven emlegetni.

Szuperprodukciók és művészfilmek is várnak rá

A magyar mozikban legutóbb a Gladiátor II. római katonájaként láthattuk, de alig néhány napon belül újra találkozhatunk vele kisképernyőn a The Last of Us második évadában. A Star Wars világába is visszatér még egy Mandalóri mozifilm erejéig, illetve csatlakozik a Marvel-univerzumhoz is A fantasztikus négyes egyik tagjaként. De filmművész rendezők is foglalkoztatják a közeljövőben: Ari Asternél (Örökség, Fehér éjszakák) sheriffet játszik majd (Eddington), Celine Song (Előző életek) új filmjében (Materialists) pedig Dakota Johnson és Chris Evans oldalán keveredik egy romantikus háromszögbe.