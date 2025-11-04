Eltűntek a macsók Hollywoodból? Ki nem találnád, ki lett idén a világ legszexibb férfija

A People magazin már évtizedek óta minden esztendőben megválasztja a világ legszexibb férfiját. A lap korábban olyan sztárszívtipróknak szavazta oda ezt a címet, mint George Clooney, Denzel Washington, Tom Cruise, Matthew McConaughey vagy Johnny Depp. A megtisztelő megnevezést idén viszont nem egy klasszikus macsóalkatnak, sokkal inkább egy lágyszívű szépfiúnak, a Netflixes A Bridgerton család, valamint a Wicked című nagy sikerű musical sztárjának, Jonathan Bailey-nek ítélték oda. Bár a jóképű színész a streaming- és a mozinézők számára sem ismeretlen, a People választása mégis kicsit meglepő lehet, noha a magazin már tavaly sem egy kifejezett szoknyavadászt nevezett ki a legszexibb férfinek. Annak érdekében pedig, hogy azok is jobban megismerjék Bailey-t, akik esetleg nem lógnak annyit a képernyő előtt, csokorba szedtünk pár érdekességet az életéről.
Nem sokáig volt kérdés, hogy Jonathan Bailey-nek színpadon van a helye. Már ötévesen arról áradozott szüleinek, de leginkább nagymamájának, hogy ő színész szeretne lenni, a nagyi pedig be is íratta őt egy balettiskolába. Két évvel később pedig a kis Jonathan már színpadon találta magát, méghozzá nem kisebb társaság, mint a neves Royal Shakespeare Company adott neki apróbb szerepeket.
Bár a színészi pályát már eleve elrendelte számára a sors, Bailey azért zsebre tett magának egy B tervet, ha mégsem jönne össze a színpadi karrier. A Jurassic World sztárja ugyanis, ha ma épp nem azzal lenne elfoglalva, hogy mérges kígyók között, életét nem féltve forgat a Távol-Keleten, akkor tanárként állna a nebulók előtt a katedrán.
Mindenkinek kell hobbi, még a hollywoodi sztároknak is. Míg egyeseknek egészen különleges szabadidős elfoglaltságaik vannak, hiszen Chris Hemsworth például méhészkedik, Angelina Jolie meg tőröket gyűjt, addig Bailey egy egészen hétköznapi hobbit űz: gémerkedik, a kedvenc játéka pedig a Final Fantasy című videójáték-sorozat.
A világ legszexibb férfija azért gondoskodik arról, hogy a sok órányi gép előtti gémerkedéstől ne gémberedjenek a végtagjai, ezt pedig rengeteg sporttal éri el. Gyerekkorában gimnasztikázott, amit a Wicked forgatásán kamatoztathatott, mikor is bármiféle megerőltetés nélkül hajtotta végre a hátra szaltókat, de emellett a futás is a nagy kedvence, már több maratonon vett részt.
Ráadásul Jonathan Bailey mindig valamilyen jótékonysági alapítvány népszerűsítése céljából húzta fel a nyúlcipőt, ami azt bizonyítja, hogy nemcsak a vásznon, hanem azon kívül is helyén van a szíve.
Nem elég, hogy most a People a legkelendőbb férfifiúnak titulálta, Bailey hamarosan akár egy másik neves posztot is betölthet. Megannyi megamacsó mellett ugyanis az ő neve is kalapban van az új James Bond szerepe kapcsán, Bailey-t méghozzá a legnagyobb esélyesek között emlegetik.
