Eltűntek a macsók Hollywoodból? Ki nem találnád, ki lett idén a világ legszexibb férfija

Netflix
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 04. 16:45
Jonathan Baileylegszexibb férfi
Ahogy minden évben, 2025-ben is lehullott a lepel a világ legszexibb férfijáról. A rangos titulus ezúttal is egy kissé meglepő archoz, a Netflixről ismert Lord Anthony Bridgertonhoz, azaz Jonathan Bailey-hez került, akiről cikkünkben összegyűjtöttünk néhány érdekességet.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

A People magazin már évtizedek óta minden esztendőben megválasztja a világ legszexibb férfiját. A lap korábban olyan sztárszívtipróknak szavazta oda ezt a címet, mint George Clooney, Denzel Washington, Tom Cruise, Matthew McConaughey vagy Johnny Depp. A megtisztelő megnevezést idén viszont nem egy klasszikus macsóalkatnak, sokkal inkább egy lágyszívű szépfiúnak, a Netflixes A Bridgerton család, valamint a Wicked című nagy sikerű musical sztárjának, Jonathan Bailey-nek ítélték oda. Bár a jóképű színész a streaming- és a mozinézők számára sem ismeretlen, a People választása mégis kicsit meglepő lehet, noha a magazin már tavaly sem egy kifejezett szoknyavadászt nevezett ki a legszexibb férfinek. Annak érdekében pedig, hogy azok is jobban megismerjék Bailey-t, akik esetleg nem lógnak annyit a képernyő előtt, csokorba szedtünk pár érdekességet az életéről.

Jonathan Bailey German premiere of "Jurassic World: Rebirth"
A Jonathan Bailey-filmek kedvelői örülhetnek, kedvencüket választották idén a világ legszexibb férfijának (Fotó: Annette Riedl)

Színpadon a helye

Nem sokáig volt kérdés, hogy Jonathan Bailey-nek színpadon van a helye. Már ötévesen arról áradozott szüleinek, de leginkább nagymamájának, hogy ő színész szeretne lenni, a nagyi pedig be is íratta őt egy balettiskolába. Két évvel később pedig a kis Jonathan már színpadon találta magát, méghozzá nem kisebb társaság, mint a neves Royal Shakespeare Company adott neki apróbb szerepeket.

Majdnem másik színtéren lett sikeres

Bár a színészi pályát már eleve elrendelte számára a sors, Bailey azért zsebre tett magának egy B tervet, ha mégsem jönne össze a színpadi karrier. A Jurassic World sztárja ugyanis, ha ma épp nem azzal lenne elfoglalva, hogy mérges kígyók között, életét nem féltve forgat a Távol-Keleten, akkor tanárként állna a nebulók előtt a katedrán.

2020 - Bridgerton - TV Set
Jonathan Bailey Bridgertonban nyújtott alakítása is kellett ahhoz, hogy a kosztümös dráma a legnézettebb Netflix-sorozatok között szerepeljen a mai napig (Fotó: Netflix)

Mozivászonról a gép elé

Mindenkinek kell hobbi, még a hollywoodi sztároknak is. Míg egyeseknek egészen különleges szabadidős elfoglaltságaik vannak, hiszen Chris Hemsworth például méhészkedik, Angelina Jolie meg tőröket gyűjt, addig Bailey egy egészen hétköznapi hobbit űz: gémerkedik, a kedvenc játéka pedig a Final Fantasy című videójáték-sorozat.

Otthon a sportban is

A világ legszexibb férfija azért gondoskodik arról, hogy a sok órányi gép előtti gémerkedéstől ne gémberedjenek a végtagjai, ezt pedig rengeteg sporttal éri el. Gyerekkorában gimnasztikázott, amit a Wicked forgatásán kamatoztathatott, mikor is bármiféle megerőltetés nélkül hajtotta végre a hátra szaltókat, de emellett a futás is a nagy kedvence, már több maratonon vett részt.

Bande annonce du film "Jurassic World : Renaissance" (2025)
Jonathan Bailey Jurassic World-ös szereplése sem segítette hozzá a filmet a nagyobb sikerhez (Fotó: JLPPA/Bestimage)

Ráadásul Jonathan Bailey mindig valamilyen jótékonysági alapítvány népszerűsítése céljából húzta fel a nyúlcipőt, ami azt bizonyítja, hogy nemcsak a vásznon, hanem azon kívül is helyén van a szíve.

Jonathan Bailey a következő 007-es ügynök?

Nem elég, hogy most a People a legkelendőbb férfifiúnak titulálta, Bailey hamarosan akár egy másik neves posztot is betölthet. Megannyi megamacsó mellett ugyanis az ő neve is kalapban van az új James Bond szerepe kapcsán, Bailey-t méghozzá a legnagyobb esélyesek között emlegetik.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

