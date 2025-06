/Kihagyhatatlan lehetőség: mostantól bárki bebújhat Pedro Pascal takarója alá!

Sokan vannak, akik szívesen ágyba bújnának a jóképű 50 éves színésszel. Pedro Pascal magánélete mindig is tabu volt, ám most egy icipicit közelebb kerülhetünk ahhoz az érzéshez, amit a Szürke ötven árnyalata-trilógiából ismert Dakota Johnson érezhetett a Többesélyes szerelem című közös filmjük forgatásán. Perdo és Dakota ugyanis egy igazán különleges selyemágyneműben lesznek egymáséi a filmben, ami alá most bármelyik földi haladó bebújhat, ha megfizeti az árát.

Pedro Pascal és Dakota Johnson zseniális párost alakít a Többesélyes szerelemben (Fotó: TheImageDirect.com)

Pedro Pascal szexi ágyneműje

A selyemágyneműt a Variety szúrta ki a neten, amiben a The Last of Us sztárja lepedőakrobatáskodott a színésznővel. A törtfehér ágyneműt Gingerlily Silk Solid Sheets néven lehet megtalálni Bloomingdale's kínálatában. Az exkluzív élményért borsos árat kell fizetnünk, ugyanis típustól és mérettől függően 50.000-400.000 forint közötti összegért lehet megvásárolni. A rajongók már most berendelték a kötelező darabokat, így is közelebb érezve magukat a jóképű latin színészhez.

A neten már megtalálható az említett pillanat és lepedő az előzetesből (Fotó: X)

Akik már hiányolják a sztárt, azoknak jó hír, hogy az egész nyarat vele tölthetik, hiszen július 24-én jön A Fantasztikus 4-es: Első lépések című Marvel-film, majd augusztus 14-én a már fentebb említett Többesélyes szerelem. Az Előző életekért számos díjat nyerő Celine Song legújabb filmje egy randiguru lány sorsát követi nyomon, aki bárkit összehoz bárkivel, de a saját sorsát bizony nehezen oldja meg: miközben a jóképű, gazdag üzletember, Harry teper a kegyeiért, addig feltűnik a finoman szólva is tökéletlen exe, akivel viszont lehet még mindig több van köztük, mintsem gondolni merték volna. A volt pasiját John-t Chris Evans, vagy Amerika kapitány alakítja.

Már most az év egyik nagy kedvence Pedro új filmje (Fotó: TheImageDirect.com)

Az A24 stúdió idén egyre nagyobban gondolkodik, és ennek az egyik legújabb állomása a Többesélyes szerelem, ami a stúdió történetének harmadik legjobb nyitóhétvégéjét produkálta. A siker mellett a kritikák is szerették Song-filmjét, ami túlmutat egy sima romantikus drámán, sokan díjesélyesnek tartják a történetet. Amíg befut a film, addig érdemes megnézni az előzetest, és ha végképp beleszerettél a selyemágyneműbe, akkor add le a kívánságlistádat a következő ünnepedre.