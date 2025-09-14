Sharon Osbourne először szólalt meg Ozzy halála óta: "Semmi sem maradt észrevétlen"

Sharon Osbourne először szólalt meg nyilvánosan férje, Ozzy Osbourne halála óta. A rocklegenda özvegye egy megható Instagram bejegyzésben és videóban mondott köszönetet a rajongók szeretetéért és támogatásáért, amelyek átsegítették a legnehezebb éjszakákon.

Sharon Osbourne egy Instagram bejegyzésben köszönte meg azt a rengeteg szeretet és támogatást, amit a rajongóktól kapott

(Fotó: Billy Bennight / Northfoto)

Sharon Osbourne először szólalt meg Ozzy halála után

A Black Sabbath frontembere 2025. július 22-én hunyt el, 76 éves korában. Sharon Osbourne hosszú ideig nem adott ki személyes nyilatkozatot, egészen mostanáig. A rocklegenda özvegye most először szólalt meg nyilvánosan férje, Ozzy Osbourne halála óta. Sharon Osbourne egy Instagram bejegyzésben köszönte meg azt a rengeteg szeretet és támogatást, amit a rajongóktól kapott ebben a fájdalmas időszakban:

Még mindig nehezen találom a szavakat, hogy kifejezzem, mennyire hálás vagyok a közösségi médiában tanúsított hatalmas szeretetért és támogatásért. A kommentjeitek, bejegyzéseitek és tisztelgéseitek több vigaszt adtak nekem, mint gondolnátok. Semmi sem maradt észrevétlen, sőt, sok éjszakán át segítettek átvészelni a nehézségeket.

Sharon Osbourne egy új hobbival próbálta átvészelni a gyászt

A megrázó sorokhoz egy videót is csatolt, amelyben lányával, Kelly Osbourne-nal épp solymászaton vettek részt. A szívszorító felvételeken jól látszik, ahogy a ragadozó madarak rászállnak Sharon Osbourne kesztyűjére, miközben az anya lánya páros csodálattal nézi őket. A rocklegenda özvegye szerint ez az élmény szimbolikus jelentőséggel bírt:

Bár még mindig keresem a helyem, szeretnék megosztani veletek néhány csodálatos teremtményt, akikkel egy délutánt töltöttem. A kapcsolat, amit ezekkel az erőteljes madarakkal kialakítasz, teljes mértékben a bizalomra épül. Csak akkor választanak téged ülőhelyül, ha érzik, hogy biztonságban vagy és nem félsz tőlük. Ez egy olyan kötelék, amit nagyon jól ismerek, és az élmény egyszerűen varázslatos volt.

Ozzy Osbourne és Sharon Osbourne 43 évig voltak házasok

(Fotó: Ian West / Northfoto)

Ozzy Osbourne és Sharon Osbourne közötti kapcsolat

Ozzy Osbourne és Sharon Osbourne 1982 júliusában kötöttek házasságot. Ezalatt az idő alatt három közös gyermekük született: Aimee, Kelly és Jack. Ezen kívül a Sötétség hercegének három másik gyermeke is született előző házasságából. Közös életük során Sharon Osbourne zenei menedzserként segítette férjét 13 stúdióalbum kiadásában, és a 'The Osbournes' című reality show-ban is szerepeltek együtt, amely a mindennapi életüket mutatta be a közönségnek.