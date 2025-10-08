"Nincs jól" – Ozzy Osbourne fia könnyek között nyílt meg édesanyja állapotáról

Ozzy Osbourne fia, Jack Osbourne könnyek között mesélt arról, milyen az élet apja halála után. A világsztár júliusban hunyt el, 76 éves korában.

Ozzy Osbourne fia könnyek között nyílt meg anyja állapotáról Fotó: Ed Crisostomo

Jack egy hétfő reggeli műsorban nyílt meg az érzéseiről, és arról, hogyan viseli az édesanyja, Sharon Osbourne a veszteséget. Anyukája sajnos még mindig nem tudta összeszedni magát. Bár hálás a nyilvánosságtól kapott sok szeretetért, valójában nincs jól.

Ozzy Osbourne családja romokban

A 72 éves Sharon a nyilvánosság előtt igyekszik erősnek mutatkozni, de fia szerint ez csupán a látszat.

Amikor megkérdezik tőlem az emberek, hogy jól van-e, azt mondom, hogy jól van… de közben egyáltalán nincs jól

- tette hozzá Jack.

Jack először szeptemberben, egy Instagram-bejegyzésben beszélt édesapja elvesztéséről:

Még mindig nem tudom, hogyan öntsem szavakba azt a rengeteg szeretetet és támogatást, amit a közösségi médián keresztül kaptam. A hozzászólásaitok, bejegyzéseitek és megemlékezéseitek sokkal több vigaszt nyújtottak, mint gondolnátok.

Hozzátette, hogy még most sem tudja felfogni, mennyi szeretet érkezett hozzájuk, és ez az édesanyjának is sokat segített a nehéz időszakban - írja a People.