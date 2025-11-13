Ozzy Osbourne lánya teljesen összeomlott: hónapokig anyja ágyában aludt a rocksztár halála után

Kelly Osbourne szívszorító vallomást tett. Édesapja, Ozzy Osbourne halála után két hónapon át az anyja, Sharon Osbourne ágyában aludt, hogy segítsen neki átvészelni a gyászt. A híresség most először beszélt nyíltan arról, hogyan próbálta támogatni édesanyját a család legnehezebb időszakában.

Kelly Osbourne apja halála utáni hetekben képtelen volt egyedül hagyni anyját, Sharon Osbourne-t (Fotó: Faye Sadou / Northfoto)

Kelly Osbourne hónapokig anyja ágyában aludt Ozzy halála után

Az Osbourne család egy része - Sharon, Kelly és Jack - a legutóbbi podcast műsorukban őszintén megnyíltak a gyászról és arról a nehéz időszakról, ami Ozzy Osbourne halála után várt rájuk. Kelly Osbourne könnyek közt vallotta be, hogy a tragédia utáni hetekben képtelen volt otthagyni az édesanyját, ezért két hónapon keresztül vele aludt, hogy Sharon Osbourne ne legyen egyedül a fájdalommal.

Az első két hónapban együtt aludtunk. Nem akartam, hogy anya egyedül legyen. Mindkettőnknek szüksége volt egymásra.

Ozzy Osbourne lánya hozzátette, hogy pár hónap után kezdte csak el érezni, hogy eljött az idő, amikor édesanyjának már egy kis térre is szüksége van:

Egy ponton rájöttem, hogy talán jobb, ha már külön alszunk. De akkor is minden nap mellette voltam.

Sharon Osbourne hálás a rajongók támogatásáért (Fotó: KGC-320/441 / Northfoto)

Sharon Osbourne összetört

Sharon Osbourne is nyíltan beszélt fájdalmáról és arról, mennyire nehéz számára az egyedüllét:

Utálok lefeküdni este. A csend elviselhetetlen. Olyan, mintha a ház is gyászolna.

Továbbá megköszönte a rajongók támogatását, és elárulta, hogy a szeretet, amit a világ minden tájáról kaptak, hatalmas erőt adott nekik:

Nem tudom elmondani, mennyit jelentett nekünk az emberek együttérzése. Éreztük, hogy nincsenek elfeledve azok az évek, amiket Ozzy adott a zenéjével.

Kelly Osbourne hálás azért, hogy kisfia, Sidney, még megismerhette a nagyapját (Fotó: KGC-03 / Northfoto)

Ozzy Osbourne halála

2025 júliusában Ozzy Osbourne halála sokkolta a világot. A Black Sabbath frontembere 76 évesen, családja körében hunyta le örökre a szemeit. A tragédia mélyen megrázta az Osbourne család minden tagját, különösen feleségét és gyermekeit. Kelly Osbourne a család közös podcast műsorában idézte fel az első napokat:

Soha nem gondoltam volna, hogy eljön az a nap, amikor apu már nem lesz velünk. A gyász egyszerűen elviselhetetlen volt.

Majd hozzátette, mennyire hálás azért, hogy kisfia, Sidney, még megismerhette nagyapját:

Szerencsés vagyok, hogy a fiam találkozhatott vele, még ha rövid időre is. Ezt az emléket örökre megőrzöm.

A család most igyekszik újra megtalálni az egyensúlyt, miközben Ozzy Osbourne öröksége tovább él. Nemcsak a zenéjében, hanem szerettei életében is.