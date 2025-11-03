„Ne foglalkozz a szégyennel” – Millie Bobby Brown már az esküvőjére sem hívta meg zaklatóját: bipoláris zavarban szenved David Harbour!

Idén egy közel egy évtizede tartó utazás ér a végéhez a vörös streamingszolgáltatón. A Netflix Stranger Things című sorozata az 5. évadával befejeződik, a fanatikusok pedig már tűkön ülve várják a körömrágósan izgalmasnak ígérkező záróakkordot. A streamingóriás fejesei viszont most kezdhetnek aggódni, miután a finálét egy kellemetlen ügy árnyékolhatja be: A széria főhősnője, Millie Bobby Brown zaklatással vádolta meg sorozatbéli apafiguráját, David Harbourt. A hír mindenkit lesokkolt, mert a két színész mindig is jó viszonyt ápolt egymással. Vagy ez csak a látszat volt?

David Harbour Millie Bobby Brown "édesapjaként" volt látható éveken át a Stranger Things-ben, ám most a két színész között hatalmas botrány van kialakulóban (Fotó: Cindy Ord)

Kiderült, mi lehet a probléma David Harbourrel

A Stranger Things mackós macsója talán mégsem akkora cukorfalat, mint ahogy az első ránézésre tűnik. 2018-ban már kipattant a pletykák szikrája a Netflix háza táján, miszerint két Stranger Things-szereplő között már-már békíthetetlen nézeteltérések alakult ki, de konkrét nevek azóta se láttak napvilágot az ügy kapcsán. Az viszont sokatmondó lehet, hogy ugyanebben az évben maga David Harbour mesélt nehéz természetéről és mentális problémáiról a közösségi médiában. A 2018-as Mentális Egészség Világnapján a Marvel sztárja mindenkit meglepett azzal a kijelentésével, miszerint a bipoláris zavarral küzd:

Ma van a Mentális Egészség Világnapja, és ez egy jó alkalom arra, hogy emlékeztesselek: Én magam 17 éve élek és küzdök a bipoláris II. zavarral. Ne foglalkozz a szégyennel, fogadd el önmagad és a diagnózisodat

− írta akkor X-en Harbour, a rajongók sokasága pedig most ezzel magyarázza a világháló több platformján is a Stranger Things színészei között kialakult botrányt.

A Stranger Things 5. évadában David Harbour is elköszön, de a színész talán az egész karrierjétől is elbúcsúzhat? (Fotó: Darren Brade / eyevine)

Millie Bobby Brown már az esküvőjén sem látta szívesen „édesapját”

Noha Jim Hopper és Eleven karakterei egy fogadott apa-lánya kapcsolat könnyfakasztóan megható sztoriját mesélték el hosszú évadokon keresztül, a szeretet és a tisztelet pedig képernyőn innen és túl is megvolt a David Harbour és Millie Bobby Brown között, ám a két színész kapcsolata az évek alatt megromolhatott.

A napokban kirobbant balhéjuk előszele volt például az is, hogy Millie Bobby Brown és Jake Bongiovi esküvőjén a Stranger Things több híres színésze, köztük Saddie Sink, Noah Schnapp, Finn Howard és Matthew Modine és részt vett, utóbbi volt egyébként az, aki összeadta a fiatal gerlepárt. Brown sorozatbéli „édesapjának”, David Harbournek a neve viszont több forrás szerint sem szerepelt a titokzatos esküvő vendéglistáján.