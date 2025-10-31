Stranger Things ötödik évad: A Duffer testvérek ellövik a teljes tárat

Megérkezett a Stranger Things ötödik évadának teljes, hivatalos előzetese! Ami ebből a 3 percből kiderül számunkra, hogy komoly hullámvasútra ülhetünk fel a Duffer testvérek nagysikerű szériájának fináléjában. November 26-án érkeznek az első epizódok, majd karácsonyra a fa alá kapunk még további 3 részt, a mozifilm-minőségűre ígért záróepizód pedig szilveszterkor lesz látható.

A Stranger Things ötödik évada sosem látott akciókkal kecsegtet (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Stranger Things ötödik évad: A Duffer testvérek kiürítik a tárat

A november 26-án debütáló Stranger Things ötödik évadának előzetese olyan akciódúsra sikerült, hogy ha eddig nem számoltuk a napokat a premierig, akkor ezek után biztosan vágni fogjuk a centit. A 3 perces trailerben minden ismerős arc felbukkan a főszereplők közül, élen a nemrég anyai örömök elé néző Millie Bobby Brownnal, a napokban 51. születésnapját ünneplő Winona Ryderrel, és Ethan Hawke lányával, Maya Hawke-kal. Az biztos, hogy az indianai fiktív kisváros Hawkins egy gigantikus méretű csatának néz elébe. Robbanásokból, gépfegyverekből és természetfeletti erőkből nem lesz hiány, és néhány szívfacsaróan drámai pillanatnak is szemtanúi lehetünk, de ahogy magát a szériát, úgy ezt az előzetest is zseniálisan oldotta meg Matt és Ross Duffer rendezőpáros. Pont annyit csepegtettek el a várható cselekményből, hogy a végletekig felcsigázzák a rajongók érdeklődését, de közben nem lepleztek le semmilyen kardinális fordulatot. Azt már a korábbi évadokból is megszoktuk, hogy a rendezők zeneválasztásaiban nincs hiba, hiszen olyan klasszikusokkal ismertették meg a fiatalabb korosztályt, mint Kate Bush Running Up That Hill című száma, vagy az Eddie Munson (Joseph Quinn) epikus előadásában hallott Metallica sláger, a Master of Puppets. A hivatalos előzetes aláfestő zenéjének ezúttal a Freddie Mercury vezette Queen zenekar egyik legcsodálatosabb dalát, a Who Wants to Live Forever-t választották, amit sebészi pontossággal hangoltak össze a képsorokkal. Rendkívül hatásos, sőt, talán hatásvadász a Queen dal használata, de ezt nem lehet felróni a rendezőknek, hiszen maga a finálé is legalább olyan grandiózusnak ígérkezik, mint a Brian May által szerzett opusz.