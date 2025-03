Macaulay Culkin 44 éves korára sem tanult meg vezetni vagy mosni

A My Girl sztárjáról elmondható, hogy 44 éves kora ellenére sem tanult meg vezetni, vagy kimosni a szennyesét. Viszont Macaulay Culkin 12 éves korára annyi vagyont halmozott fel magának, hogy ezt meg is engedheti magának. A gyerekszerepeivel megközelítőleg 15-17 millió dollárt keresett.

Macaulay Culkin 44 éves korára sem tanult meg vezetni, sem mosni (Fotó: imageSPACE / MediaPunch / Northfoto)

Macaulay Culkin felesége kitálal a férjéről

Brenda Song, Macaulay Culkin felesége az új Netflix-es sorozata, A legértékesebb játékos miatt rengeteg interjú meghívást kap az utóbbi időben. Legutóbb pedig a The Jennifer Hudson Show sztárvendége volt, ahol híres színész férjéről is kérdezték. Ő pedig úgy döntött, kitálal róla és a legkellemetlenebb történeteket is megosztja a nagyközönséggel. Elárulta, hogy férje 44 éves korára sem tanult meg olyan alapvető dolgokat, amiket mások minden nap csinálnak. Ilyenek például az autóvezetés, vagy a mosás:

Még mindig nem tud vezetni! Elvittem vezetni a környékünkön. Nagyon megrémültem, hadd mondjam el. Ez a 44 éves férfi először vezetett

Továbbá kifejtette, hogy mivel hotelekben nőtt fel, sosem kellett mosnia vagy vasalnia maga után. Hozzászokott, hogy a hotelszemélyzet végzi a házimunkák teljes egészét, többek között a mosást is. Brenda Song nevetve mesélte, hogy ő tanította meg arra is, hogyan mossa ki a saját szennyesét:

Szállodákban élt és nőtt fel, csak még sosem mosott, én pedig megdöbbentem... 10 éves korom óta mosok, amikor segítettem anyukámnak. Vicces, hogy megtanítottam neki, hogyan kell mosni.

Macaulay Culkin és Brenda Song 8 éve alkotnak egy párt

A Reszkessetek, betörők! sztárja és a Disney sztár Brenda Song 2017-ben kezdtek el randizgatni, de csak 2022-ben jegyezték el egymást. A két színésznek közben két gyereke is született: Dakota Song Culkin és Carson Song Culkin. Dakota a nevét Culkin fiatalon elhunyt testvére után kapta. Dakota Culkin-t 29 éves korában elütötte egy autó és két napra rá belehalt a súlyos fejsérüléseibe. Macaulay Culkin így szeretett volna tisztelegni testvére emléke előtt.

Macaulay Culkin és Brenda Song szeretné, ha gyerekeik normális életet éljenek

Macaulay Culkin és Brenda Song is nagyon fiatalon került a filmiparba. Mindketten gyerekszínészként kezdtek és a sok fényűzés mellett megtapasztalták azt a tömérdek negatív dolgot is, ami ezzel együtt járt. Éppen ezért szeretnék, ha gyerekeik minél tovább gyerekek tudnának maradni és kiélvezhetik a gyermekkor örömeit.