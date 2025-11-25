Jennifer Lopez 2 millió dollárért lépett fel egy indiai milliárdos esküvőjén

Jennifer Lopez több mint 2 millió dolláros díjazásért lépett fel egy indiai milliárdos lányának fényűző, többnapos esküvőjén Udaipur-ban. A világsztár látványos műsort adott, több ikonikus fellépőruhájában is szerepelt, és a szertartás egyik legnagyobb attrakciója lett.

Jennifer Lopez több csillogó, alig látható ruhában is felforrósította a hangulatot, miközben legnagyobb slágereire táncolt és énekelt

Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Jennifer Lopez 2 millió dollárért adott koncertet

Az 56 éves énekesnő nem mindennapi koncertet adott Indiában. Jennifer Lopez egy milliárdos lányának a luxusesküvőjén lépett fel, amiért 2 millió dollárt díjazást kapott. A világsztár a legnagyobb slágereit adta elő és többször is fellépőruhát váltott a fellépés során. A koncert kezdetén egy világos rózsaszín, csillogó száriban jelent meg, amely a hagyományos indiai öltözködés modern változata volt. Később fekete, kivágott body-t viselt, majd aranyszínű, fényűző összeállításban lépett a közönség elé. A produkció zárásaként egy kristályokkal díszített body-t és csillogó, magas szárú csizmát választott, amely látványos finálét eredményezett. A műsor végén Jennifer Lopez pohárköszöntőt mondott, ezzel átadva jókívánságait a párnak és a családjaik egyesülésének. Erről egy videó is kikerült az X-en:

Jennifer Lopez with the married couple in India minutes ago pic.twitter.com/ZJe4w6ENvM — John JLover (@John_JLover1) November 23, 2025

Jennifer Lopez indiai luxusesküvőn való fellépése

Az ünnepség, amelyet Netra Mantena és Vamsi Gadiraju tiszteletére tartottak, november 20-án kezdődött Udaipur városában. A menyasszony, Netra Mantena, egy gyógyszeripari vállalat elnök-vezérigazgatójának, Rama Raju Mantena-nak, a lánya, amíg a vőlegény, Vamsi Gadiraju a Superorder nevű ételkiszállító vállalat társalapítója, akit korábban a Forbes '30 Under 30' listáján is szerepeltettek. A négynapos esemény hagyományos indiai ceremóniákat és modern programokat egyaránt tartalmazott. Jennifer Lopez mellett pedig más sztárok is tiszteletüket tették.

Donald Trump Jr. és Bettina Anderson is tiszteletüket tették a négy napos indiai luxusesküvőn

Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Donald Trump Jr. is elutazott a fényűző esküvőre

Az esküvő első napját DJ Tiësto fellépésével kezdték, és számos más híresség is elutazott a jeles napra. A vendégek között indiai filmsztárok, üzletemberek és nemzetközi hírességek is jelen voltak. Dia Mirza, Amyra Dastur és Sophie Choudry is részt vettek az ünnepségen, valamint Donald Trump Jr. és Bettina Anderson is megjelentek, akik hagyományos indiai viseletet öltöttek az eseményen.