Jennifer Lopez és Ben Affleck újra együtt

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 07. 13:15
Bennifer újra együtt. Jennifer Lopez és Ben Affleck az új filmjük kedvéért ismét együtt jelentek meg a vörös szőnyegen, pont úgy mintha el sem váltak volna.
Jennifer Lopez és Ben Affleck a válásuk óta először jelentek meg együtt. A két hollywood-i híresség a közös filmjük, a 'Kiss of the Spider Woman' New York-i premierjén mutatkozott együtt pontosan úgy, mintha el sem váltak volna. 

Jennifer Lopez válása óta először mutatkozott együtt volt férjével, Ben Affleck-kel
Fotó: Billy Bennight /  Northfoto

Jennifer Lopez és Ben Affleck újra együtt

Jennifer Lopez és Ben Affleck 2025. október 6-án közösen jelentek meg a 'Kiss of the Spider Woman'  című filmjük premierjén New Yorkban. Ez volt az első alkalom, hogy a két híresség nyilvánosan együtt mutatkozott azóta, mióta hivatalosan is elváltak 2025 januárjában. A vörös szőnyeges megjelenés gyakorlatilag szakmai jellegű volt, ugyanis a 'Kiss of the Spider Woman' című filmnek Ben Affleck volt az executive producere, Jennifer Lopez pedig a főszereplője. Mégis úgy tűnt, mintha szorosabb lenne a kapcsolat közöttük, olyannyira, hogy még egy puszi is elcsattant. 

Ben Affleck csodálja Jennifer Lopez-t

A vörös szőnyeges közös fotózkodás és megjelenés után pedig Ben Affleck még egy beszédet is mondott, amelyben elmondta, hogy mennyire 'csodálatosnak' tartja Jennifer Lopez-t , illetve megdicsérte Bill Condon rendezőt az 'elképesztő munkájáért':

Célom az volt, hogy nagyszerű művészeket támogassak, megható történeteket meséljek el, és remek lehetőségeket teremtsek az ilyen nagyszerű történetek elmeséléséhez, valamint az, hogy a világ legjobb rendezőivel és a legjobb filmes anyagaival dolgozzak együtt. Ebben a filmben mindezt megcsináltuk, és megtiszteltetés, hogy itt lehetek.

Jennifer Lopez pedig szintén megköszönte volt férjének, hogy eljött a vetítésre, és hozzátette, hogy a 'Kiss of the Spider Woman' nem jöhetett volna létre 'Ben és az Artists Equity nélkül' .

Jennifer Lopez kínos interjúja

Bennifer váratlan újra egyesülése és a kedves szavak egy héttel azután történtek, hogy Jennifer Lopez átesett egy kínos interjún a Today Show-ban. Szeptember 28-án a színésznőt épp az új filmjéről kérdezgették a népszerű reggeli műsorban, amikor is a műsorvezető egy kérdést tett fel neki Ben Affleck-kel és a válásukkal kapcsolatban. Jennifer Lopez-t pedig annyira váratlanul érte a volt férjével kapcsolatos kérdés, hogy kínjában elkezdett nevetni, majd a kamerák mögött álló produkciós csapat felé fordult és azt mondta, hogy: 

Na tessék. Nézzék meg ezt a fickót!

A műsorvezető próbált javítani a kínos helyzeten, de addigra Jennifer Lopez összeszedte magát és azt felelte, hogy:

Ha Ben nem lett volna, a film nem készült volna el, és ezt mindig is el fogom ismerni. Ilyen dolgok előfordulnak, menni kell tovább. 

Majd hozzátette, hogy ez a film segített neki átvészelni ezt a nehéz időszakot:

De vicces, hogy ez a film a valóság elől való menekülésről szól. Arról, hogy a filmek és a művészet hogyan mentenek meg minket életünk legnehezebb pillanataiban. És ez a projekt pont ilyen volt számomra... valóban segített átvészelni egy olyan időszakot, amely nehéz volt számomra a magánéletem miatt.

 

