Jennifer Lopez lerántotta a leplet a szerelmi életéről

Jennifer Lopez őszintén megnyílt a szerelmi életéről a legutóbbi interjúiban. A világsztár először reagált a Ben Affleck-kel való válásának hátterére, és megszólalt a Madison LeCroy és Alex Rodriguez pletykákról is. Az énekes-színésznő nem köntörfalazott és világossá tette, hogy maga mögött hagyta a múltat.

Jennifer Lopez és Ben Affleck házassága 2025 januárjában hivatalosan is véget ért (Fotó: picture alliance / Rocco Spaziani / Northfoto)

Jennifer Lopez szerelmi élete

Jennifer Lopez a Howard Stern Show vendégeként nyíltan beszélt múltbéli kapcsolatairól, különösen a Ben Affleck-kel való házasságáról, amely 2025 januárjában hivatalosan is véget ért. A műsorban a 56 éves énekes-színésznő elárulta, hogy hosszú ideig úgy érezte, egyik korábbi kapcsolata sem nyújtott számára valódi, feltétel nélküli szeretetet:

Nem arról van szó, hogy nem vagyok szerethető... hanem arról, hogy ők nem voltak rá képesek.

Továbbá hozzátette, hogy a válás számára egy újrakezdés volt:

Ez volt a legjobb dolog, ami valaha történt velem.

Jennifer Lopez és Alex Rodriguez kapcsolata 2021-ben ért véget (Fotó: OConnor-Arroyo/AFF-USA.com / Northfoto)

Alex Rodriguez megcsalási botrány

A Watch What Happens Live című műsorban pedig Andy Cohen kérdezte meg Lopez-t arról a korábbi pletykáról, miszerint Alex Rodriguez üzeneteket küldött a Southern Charm sztárjának, Madison LeCroy-nak még eljegyzésük idején. A híresztelés korábban Jennifer Lopez Alex Rodriguez-zel való kapcsolatának végét is beárnyékolta. A műsorvezető konkrétan rákérdezett, hogy a LeCroy üzenetek álltak-e az eljegyzés felbontásának hátterében, amire Jennifer egy rövid, de határozott választ adott:

Nincs már mit mondanom a magánéletemről. Azt érzem, végeztem vele.

A stúdióban ülők tapsviharral reagáltak a kijelentésre, mire az énekesnő mosolyogva hozzátette:

Igen! Támogatás!

Lopez és Rodriguez 2017-ben találtak egymásra, majd 2019-ben el is jegyezték egymást. A kapcsolatuk, azonban 2021-ben véget ért, miután kirobbant a botrány A.Rod és LeCroy üzenetváltásaival kapcsolatban.

Jennifer Lopez szingliként éli mindennapjait (Fotó: CraSH / Northfoto)

Jennifer Lopez új életet kezd

Jennifer Lopez a szakítás után újra felmelegítette 2000-es évekbeli kapcsolatát Ben Affleck-kel. 2022-ben házasságot kötöttek, de két évvel később véget vetettek a házasságuknak. Azóta J.Lo szingliként éli a mindennapjait és az interjúi során többször is hangsúlyozta, hogy nem is kíván visszatekinteni a múltba. A Bennel való kapcsolat lezárása és az Alex Rodriguez megcsalásról szóló pletykák elengedése egyértelmű üzenetként szolgált arra, hogy a színésznő a jövőre koncentrál.