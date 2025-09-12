Emma Heming Willis őszintén mesélte el, hogyan közölte lányaikkal, hogy Bruce Willis betegsége miatt egy külön házba költözik.

Bruce Willis és Emma Heming Willis 2009 óta házasok

(Fotó: Harry Norton/Northfoto)

Bruce Willis felesége így mondta el lányainak a rossz hírt

Emma Heming Willis új könyvében – The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path – őszintén ír arról a nehéz pillanatról, amikor el kellett mondania lányainak, Mabelnek és Evelynnek, hogy apjuk külön házba fog költözni. Fontos volt számára, hogy a gyerekek ne érezzék azt, hogy apjuk eltávolodik tőlük, vagy hogy elhagyja őket. A hangsúlyt arra helyezte, hogy a második ház egy olyan hely, ahol Bruce Willis biztonságban van, de továbbra is az életük része marad. A lányok bármikor meglátogathatják, tarthatnak ott játékokat, pizsamát, társasjátékokat, és együtt tölthetnek vele időt. Legyen szó akár vacsoráról, filmnézésről vagy csak egy ölelésről. Bruce Willis felesége úgy fogalmazott:

Azt akartam, hogy tudják, ez nem egy végleges elválás. Csak másképp leszünk együtt.

A gyerekek ugyan megértették a döntés lényegét, de természetesen érzelmileg őket is megviselte a változás.

Bruce Willis betegsége

Bruce Willist 2022-ben afáziával diagnosztizálták, majd nem sokkal később frontotemporális demenciát állapítottak meg nála. Ez a neurodegeneratív betegség fokozatosan rontja a kommunikációs képességeit, a beszédét és a viselkedését. A család számára egyre nehezebb lett a mindennapokat úgy alakítani, hogy mind Bruce Willis, mind pedig két kislányuk, Mabel (13) és Evelyn (11) igényei figyelembe legyenek véve. Emma Heming Willis végül fájdalmas, de szükséges döntést hozott. A Die Hard sztárját egy másik házba költöztette, amely közel van a családi otthonhoz. Az új ház csendesebb, egy szintes, biztonságosabb, és 24 órás felügyeletet biztosít Bruce Willis számára. A döntés célja nemcsak a férje jóléte volt, hanem az is, hogy a lányok visszakapják a gyerekkorukat. Újra legyenek barátaik, ottalvós bulik, ne kelljen mindig halkan lenniük vagy alkalmazkodniuk apjuk állapotához. Bruce Willis felesége szerint a gyerekeknek is szükségük van egy olyan otthonra, ahol felszabadultan, stresszmentesen élhetnek.