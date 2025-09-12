Bruce Willis felesége így mondta el lányainak a rossz hírt

Emma Heming Willis őszintén mesélte el, hogyan közölte lányaikkal, hogy Bruce Willis betegsége miatt egy külön házba költözik.
Emma Heming Willis új könyvében – The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path – őszintén ír arról a nehéz pillanatról, amikor el kellett mondania lányainak, Mabelnek és Evelynnek, hogy apjuk külön házba fog költözni. Fontos volt számára, hogy a gyerekek ne érezzék azt, hogy apjuk eltávolodik tőlük, vagy hogy elhagyja őket. A hangsúlyt arra helyezte, hogy a második ház egy olyan hely, ahol Bruce Willis biztonságban van, de továbbra is az életük része marad. A lányok bármikor meglátogathatják, tarthatnak ott játékokat, pizsamát, társasjátékokat, és együtt tölthetnek vele időt. Legyen szó akár vacsoráról, filmnézésről vagy csak egy ölelésről. Bruce Willis felesége úgy fogalmazott:
Azt akartam, hogy tudják, ez nem egy végleges elválás. Csak másképp leszünk együtt.
A gyerekek ugyan megértették a döntés lényegét, de természetesen érzelmileg őket is megviselte a változás.
Bruce Willist 2022-ben afáziával diagnosztizálták, majd nem sokkal később frontotemporális demenciát állapítottak meg nála. Ez a neurodegeneratív betegség fokozatosan rontja a kommunikációs képességeit, a beszédét és a viselkedését. A család számára egyre nehezebb lett a mindennapokat úgy alakítani, hogy mind Bruce Willis, mind pedig két kislányuk, Mabel (13) és Evelyn (11) igényei figyelembe legyenek véve. Emma Heming Willis végül fájdalmas, de szükséges döntést hozott. A Die Hard sztárját egy másik házba költöztette, amely közel van a családi otthonhoz. Az új ház csendesebb, egy szintes, biztonságosabb, és 24 órás felügyeletet biztosít Bruce Willis számára. A döntés célja nemcsak a férje jóléte volt, hanem az is, hogy a lányok visszakapják a gyerekkorukat. Újra legyenek barátaik, ottalvós bulik, ne kelljen mindig halkan lenniük vagy alkalmazkodniuk apjuk állapotához. Bruce Willis felesége szerint a gyerekeknek is szükségük van egy olyan otthonra, ahol felszabadultan, stresszmentesen élhetnek.
Emma Heming Willis számára ez volt élete egyik legnehezebb döntése. És miután nyílvánosságra hozta, hogy férjét elköltözteti otthonról, sokan kritizálni kezdték őt. De Bruce Willis felesége nem hagyta magát, visszavágott a gyűlölködőknek.
A vélemények olyan hangosak és zajosak, de ha nincs tapasztalatuk erről, akkor nincs beleszólásuk, és főleg nincs szavazati joguk.
