Most kiderült: ez sors vár a férfira, aki lesből támadt rá Ariana Grandéra

Börtönbüntetésre ítélték azt a férfit, aki váratlanul Ariana Grandéhoz rohant a Wicked: For Good szingapúri premierjén.

Börtönbüntetést kapott az Ariana Grandét megtámadó férfi / Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE

A 26 éves ausztrál Johnson Wen bűnösnek vallotta magát a közterületen elkövetett garázdaság vádjában. A férfi kilenc nap börtönbüntetést kapott, miután átugrott a barikádon, miközben a Wicked szereplői végigvonultak az Óz nyomán sárga szőnyegen. A popsztár kolléganője, Cynthia Erivo azonnal reagált, amikor a rémisztő pillanatban eltaszította a férfit Grandétől, az eset pedig gyorsan elterjedt a közösségi médiában.

A bíróságon elhangzott, hogy Wen november 11-én érkezett Szingapúrba egy társasági belépővel, hogy nyaraljon és részt vegyen a film premierjén. Grande, Erivo és Michelle Yeoh épp karöltve sétáltak végig a kordonnal elválasztott rajongói zónán, amikor az incidens történt.

A férfi nem csak Ariana Grandét támadta meg

A felvételek szerint Grande éppen egy rajongót üdvözölt, amikor a férfi átugrott a korláton, és hirtelen rárontott. A mozdulat valahol egy ölelés és egy fejfogás között volt, Erivo azonban azonnal közbelépett: próbált közéjük ugrani, majd elrántotta Grandét, miközben a biztonsági őrök is feléjük rohantak.

Később Wen a közösségi oldalain is felvállalta tettét, és közzétette a saját videóját a TikTokon, ezzel a felirattal:

Kedves Ariana Grande, köszönöm, hogy felugorhattam hozzád a sárga szőnyegre.

A közösségi médiában "Pyjama Man" néven ismert férfi november 13-án az Instagram-sztorijában azt írta: "A letartóztatásom után szabad vagyok", ezzel is megerősítve érintettségét.

Péntek délután egy szingapúri bíróság hivatalosan is közrendzavarás miatt emelt vádat ellene - írja a Metro.

Nem ez volt az első eset, hogy Wen hasonló módon betört egy eseményre. Instagram-oldalán olyan felvételek is vannak, amelyeken az látható, ahogy idén júniusban Katy Perry koncertjén, tavaly decemberben pedig a The Chainsmokers fellépésén ugrik fel a színpadra.