14. havi nyugdíjMagyar-írMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Hortenzia, Gergő névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Most kiderült: ez sors vár a férfira, aki lesből támadt rá Ariana Grandéra

Ariana Grande
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 17. 19:05 / FRISSÍTÉS: 2025. november 17. 19:20
Wickedtámadó
Nem Ariana Grande az első híresség, akit a férfi nyilvánosan megközelített.
CJA
A szerző cikkei

Börtönbüntetésre ítélték azt a férfit, aki váratlanul Ariana Grandéhoz rohant a Wicked: For Good szingapúri premierjén.

Börtönbüntetést kapott az Ariana Grandét megtámadó férfi
Börtönbüntetést kapott az Ariana Grandét megtámadó férfi / Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE

A 26 éves ausztrál Johnson Wen bűnösnek vallotta magát a közterületen elkövetett garázdaság vádjában. A férfi kilenc nap börtönbüntetést kapott, miután átugrott a barikádon, miközben a Wicked szereplői végigvonultak az Óz nyomán sárga szőnyegen. A popsztár kolléganője, Cynthia Erivo azonnal reagált, amikor a rémisztő pillanatban eltaszította a férfit Grandétől, az eset pedig gyorsan elterjedt a közösségi médiában.

A bíróságon elhangzott, hogy Wen november 11-én érkezett Szingapúrba egy társasági belépővel, hogy nyaraljon és részt vegyen a film premierjén. Grande, Erivo és Michelle Yeoh épp karöltve sétáltak végig a kordonnal elválasztott rajongói zónán, amikor az incidens történt.

A férfi nem csak Ariana Grandét támadta meg

A felvételek szerint Grande éppen egy rajongót üdvözölt, amikor a férfi átugrott a korláton, és hirtelen rárontott. A mozdulat valahol egy ölelés és egy fejfogás között volt, Erivo azonban azonnal közbelépett: próbált közéjük ugrani, majd elrántotta Grandét, miközben a biztonsági őrök is feléjük rohantak.

Később Wen a közösségi oldalain is felvállalta tettét, és közzétette a saját videóját a TikTokon, ezzel a felirattal: 

Kedves Ariana Grande, köszönöm, hogy felugorhattam hozzád a sárga szőnyegre.

 A közösségi médiában "Pyjama Man" néven ismert férfi november 13-án az Instagram-sztorijában azt írta: "A letartóztatásom után szabad vagyok", ezzel is megerősítve érintettségét.

Péntek délután egy szingapúri bíróság hivatalosan is közrendzavarás miatt emelt vádat ellene - írja a Metro.

Nem ez volt az első eset, hogy Wen hasonló módon betört egy eseményre. Instagram-oldalán olyan felvételek is vannak, amelyeken az látható, ahogy idén júniusban Katy Perry koncertjén, tavaly decemberben pedig a The Chainsmokers fellépésén ugrik fel a színpadra.

@voicesofgold

An unsettling moment unfolded at the Singapore stop of the Wicked: For Good world promo tour when a fan managed to breach security and grab Ariana Grande on the yellow carpet. Cynthia Erivo immediately intervened, placing herself between the fan and Ariana until security could act. Both stars continued the premiere with professionalism, highlighting the importance of vigilance and rapid response during public events. Click the link in bio for the full story and exclusive video clips.🔗

♬ original sound - Voices of Gold

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu