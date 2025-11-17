Boszorkány őrület a mozikban: minden, amit tudnod kell a Wicked 2. részről

November 13-tól vetítik a hazai mozik a nagysikerű Wicked musical második részét. Összegyűjtöttünk minden lényeges információt a filmről.

Ariana Grande Wicked partnere nem más volt, mint Cynthia Erivo (Fotó: Universal Pictures)

Itt van minden, amit tudnod kell a Wicked filmről a második rész előtt

1.

A Wicked 2. nem hagyományos folytatás: az alkotók eleve két filmben tervezték elmesélni ezt a történetet, és egyszerre is forgatták le az első és a második rész anyagát.

2.

Az Óz, a csodák csodája előzménytörténetét elmesélő Wicked eredetileg egy színpadi musicalként született meg. Ennek a színházi előadásnak az első felvonását dolgozta fel az első Wicked mozifilm, és a második felvonás története érkezik meg most a mozikba.

3.

A színpadi verzióhoz képest két új dal is került a filmváltozatba. Amiben viszont szegényebb a moziverzió, az az erotika: a családi korhatárbesorolásra és így szélesebb közönségre célozva a producerek inkább kigyomlálták a szexuális utalásokat a műből.

4.

A 2003-ban debütáló Wicked színpadi musical filmadaptációját már 2012-ben elkezdte tervezni a Universal Pictures hollywoodi stúdió. A kreatív fejlesztési szakasz elhúzódása, a COVID világjárvány és a hollywoodi sztrájkok miatt azonban csak 2024-ben indulhatott el a forgatás.

5.

A tavaly bemutatott első Wicked mozifilm óriási sikert aratott: a 756 millió dolláros bevételével minden idők legsikeresebb musicalje lett a mozipénztáraknál, emellett 10 Oscarra is jelölték, és a legjobb látványtervezésnek, illetve kosztümnek járó díjat be is gyűjtötte.

6.

A film 10 Oscar-jelölése között ott szerepelt a Wicked két sztárja, Cynthia Erivo (a legjobb női főszereplő kategóriában) és Ariana Grande (a legjobb női mellékszereplő kategóriában). Ők ketten a második részért is esélyesek a jelölésre, ezzel pedig elit klubba lépnének be: eddig csupán hat alkalommal fordult elő a díj történetében, hogy valakit ugyanazért a szerepért kétszer is Oscarra jelöltek.

7.

Ariana Grandénak ráadásul nem csak a jelölése vehető szinte biztosra, de a díj első számú esélyesének is számít a fogadóirodák szerint.

Ariana Grande Oscar-díjra esélyes színésznővé lépett elő (Fotó: JLPPA / Bestimage)

8.

Az énekesnő egyre több színészi munkát vállal el mostanában: nemrég fejezte be az Apádra ütök-franchise újabb része, a Menyemre ütök forgatását, és szerepelni fog az Amerikai Horror Sztori 13. évadában is. Közben olyan sokan firtatják már, hogy az énekesnő a popzenétől alighanem végleg a film és a tévé felé fordul, hogy kénytelen volt megszólalni ezzel kapcsolatban. „A zene természetesen mindig jelen lesz az életemben – mondta Ariana Grande a New York Timesnak. – Ezt azoknak a rajongóimnak üzenem, akik éppen szívbajt készülnek kapni.”