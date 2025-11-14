A szívükhöz kaptak a rajongók: nekirontott egy férfi Ariana Grandénak

Megdöbbentő fogadtatásban volt Ariana Grandénak, miután megjelent a Wicked: For Good szingapúri premierjén. A hírek szerint a 32 éves énekesnő épp a sárga szőnyegen – amely egy utalás volt az Oz híres, sárgaköves útjára –, beszélgetett a rajongóival, amikor egy férfi hirtelen odalépett hozzá, és átkarolta a vállát.

Rátámadt egy rajongó Ariana Grandéra / Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE

Megtámadták Ariana Grandét

Ariana Grande filmbéli partnere, a 38 éves Cynthia Erivo ezt látva azonnal akcióba lendült és ellökte a férfit a láthatóan döbbent popsztártól, majd védelmezően átkarolta a kolléganőjét. Az ekkor készült felvételeken jól lehet hallani, amint az aggódó rajongók megkérdezik Arianától, jól van-e. A megrendült énekesnő erre bólintott egyet, mielőtt Cynthia kezét fogva továbbment.

she genuinely looked terrified………. i’m mad as fuck. pic.twitter.com/OsNXakv491 — rudy (@rudyIopez) November 13, 2025

A férfit később a közösségi médiában Pjyama Man néven ismert felhasználóként azonosították (valódi neve Johnson Wen), és mint kiderült, nem először okozott már hasonló botrányt. Egyszer például a biztonságiaknak kellett kivezetniük őt, miután betört egy Weeknd koncertre Melbourne-ben, még augusztusban, az akcióiról pedig rendszeresen posztol az Instagramon is - írja a Daily Star.