A szívükhöz kaptak a rajongók: nekirontott egy férfi Ariana Grandénak

Megdöbbentő fogadtatásban volt Ariana Grandénak, miután megjelent a Wicked: For Good szingapúri premierjén. A hírek szerint a 32 éves énekesnő épp a sárga szőnyegen – amely egy utalás volt az Oz híres, sárgaköves útjára –, beszélgetett a rajongóival, amikor egy férfi hirtelen odalépett hozzá, és átkarolta a vállát.
Ariana Grande filmbéli partnere, a 38 éves Cynthia Erivo ezt látva azonnal akcióba lendült és ellökte a férfit a láthatóan döbbent popsztártól, majd védelmezően átkarolta a kolléganőjét. Az ekkor készült felvételeken jól lehet hallani, amint az aggódó rajongók megkérdezik Arianától, jól van-e. A megrendült énekesnő erre bólintott egyet, mielőtt Cynthia kezét fogva továbbment.
A férfit később a közösségi médiában Pjyama Man néven ismert felhasználóként azonosították (valódi neve Johnson Wen), és mint kiderült, nem először okozott már hasonló botrányt. Egyszer például a biztonságiaknak kellett kivezetniük őt, miután betört egy Weeknd koncertre Melbourne-ben, még augusztusban, az akcióiról pedig rendszeresen posztol az Instagramon is - írja a Daily Star.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.