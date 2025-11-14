Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Aliz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A szívükhöz kaptak a rajongók: nekirontott egy férfi Ariana Grandénak

Cynthia Erivo
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 14. 14:20
WickedAriana Grandetámadás
Nem várt fogadtatásban volt része a világhírű énekesnőnek. Ariana Grande a Wicked: For Good premierjén vett részt, amikor egy férfi rátámadt.
Bors
A szerző cikkei

Megdöbbentő fogadtatásban volt Ariana Grandénak, miután megjelent a Wicked: For Good szingapúri premierjén. A hírek szerint a 32 éves énekesnő épp a sárga szőnyegen – amely egy utalás volt az Oz híres, sárgaköves útjára –, beszélgetett a rajongóival, amikor egy férfi hirtelen odalépett hozzá, és átkarolta a vállát. 

Photocall de la 78ème cérémonie des British Academy Film Awards (BAFTA) au Royal Albert Hall à Londres
Rátámadt egy rajongó Ariana Grandéra / Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE

Megtámadták Ariana Grandét

Ariana Grande filmbéli partnere, a 38 éves Cynthia Erivo ezt látva azonnal akcióba lendült és ellökte a férfit a láthatóan döbbent popsztártól, majd védelmezően átkarolta a kolléganőjét. Az ekkor készült felvételeken jól lehet hallani, amint az aggódó rajongók megkérdezik Arianától, jól van-e. A megrendült énekesnő erre bólintott egyet, mielőtt Cynthia kezét fogva továbbment.

A férfit később a közösségi médiában Pjyama Man néven ismert felhasználóként azonosították (valódi neve Johnson Wen), és mint kiderült, nem először okozott már hasonló botrányt. Egyszer például a biztonságiaknak kellett kivezetniük őt, miután betört egy Weeknd koncertre Melbourne-ben, még augusztusban, az akcióiról pedig rendszeresen posztol az Instagramon is - írja a Daily Star.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu