Óriási a baj? Anthony Hopkins felesége autizmust sejt férjénél

Anthony Hopkins felesége, Stella Arroyave úgy véli, férje az autizmus spektrumán lehet, ám a kétszeres Oscar-díjas színész határozottan elutasítja ezt a feltételezést. Véleménye szerint a hasonló diagnózisok ma már túlságosan elterjedtek, és nem tartja szükségesnek, hogy bárki címkézze a személyiségét.

Anthony Hopkins és Stella Arroyave 2003 óta házasok (Fotó: MediaPunch/face to face / Northfoto)

Anthony Hopkins felesége autizmust sejt férjénél

Anthony Hopkins a The Sunday Times november 1-jén megjelent interjújában őszintén beszélt mindenről, a családja történetétől kezdve a mentális egészségéig. Sőt még azt is elárulta, hogy felesége egyszer azt sugallta, hogy neurodevelopmentális rendellenessége van:

Biztosan Asperger-szindrómás vagy.

Stella Arroyave ezt azután vetette fel, hogy férje viselkedésében megfigyelt néhány jellegzetességet. A részletek iránti erős érdeklődést, a rend iránti igényt és a precíz gondolkodást. Anthony Hopkins az interjújában elárulta, hogy felesége az interneten keresett rá a témára, miután közölte vele a 'diagnózist':

Te pontosan ilyen vagy.

Anthony Hopkins szerint az emberek gyakran feleslegesen kategorizálják egymást

(Fotó: KGC-42 / Northfoto)

Anthony Hopkins nem hisz ezekben a 'címkékben'

Anthony Hopkins részletesen beszámolt arról is, milyen tulajdonságokat figyelt meg magán, amelyek miatt felesége felvetette az autizmus lehetőségét:

A számok megszállottja vagyok. A részletek megszállottja vagyok. Szeretem, ha minden rendben van. És szeretek memorizálni.

Ezek a jellemzők gyakran az autizmus spektrumzavarhoz társított viselkedési formák közé tartoznak, de az Oscar-díjas színész mindezektől függetlenül egyáltalán nem ért egyet azzal, hogy ezek alapján bárki diagnózist állítson fel. Elmondása szerint a munkájában és a mindennapjaiban mindig is a precizitás és a fegyelem volt számára fontos. Anthony Hopkins továbbá hangsúlyozta, hogy szerinte az emberek gyakran feleslegesen kategorizálják egymást:

Nem tudtam, miről beszél. Egyáltalán nem hiszem, hogy igaz lenne. Szerintem mindez túlzás. Ma már mindent címkézni akarnak. ADHD, OCD, Asperger... ó, Istenem, ezt hívják életnek.

Anthony Hopkins büszkén vállalja, hogy 49 éve él józanul (Fotó: Ian West / Northfoto)

Anthony Hopkins józan életet él

A bárányok hallgatnak Hannibal Lecter-je korábban többször beszélt arról is, hogy fiatalon sokáig küzdött dühkitörésekkel, amelyekhez gyakran társult a túlzott alkoholfogyasztás is. Állítása szerint azonban ma már kiegyensúlyozott életet él és büszkén vállalja, hogy közel 5 évtizede, vagyis több, mint 49 éve él józanul, ami sokat segített számára abban, hogy eljusson oda, ahol most tart.