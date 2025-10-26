Anthony Hopkins sokkoló vallomást tett: „Meg is ölhettem volna valakit”

A színészlegenda nemrég nyíltan beszélt arról a pillanatról, amikor rádöbbent, hogy az alkohol komoly problémát jelent az életében. Anthony Hopkins bevallotta, hogy egy ittas vezetés során ismerte fel, hogy akár meg is ölhetett volna valakit.

Fotó: PA / Northfoto

Anthony Hopkins egy friss interjúban idézte fel azt a napot, amely mindent megváltoztatott az életében. Egy kaliforniai autóút során ittasan vezetett, és ezután döbbent rá, hogy:

Részeg voltam és autóval vezettem itt Kaliforniában, teljesen ki voltam ütve, fogalmam sem volt, hová megyek, amikor rájöttem, hogy megölhettem volna valakit... vagy magamat, ami nem is érdekelt

Ez a pillanat volt számára a felismerés, hogy az alkohol irányítja az életét. Anthony Hopkins elmondása szerint pontosan 11 órakor pillantott az órájára, és ekkor egy belső hangot hallott, amely azt mondta:

Ennyi volt. Most kezdődik az életed.

A színész szerint ettől a perctől kezdve eltűnt belőle a vágy, hogy újra igyon. Úgy fogalmazott:

A késztetés egyszerűen megszűnt. Mintha valami isteni erő szólt volna hozzám belülről.

Ez a fordulópont pedig nemcsak megmentette az életét, hanem új értelmet is adott annak.

Anthony Hopkins pályája kezdetén az ivás szinte mindennapos volt számára

Fotó: Richard Harbaugh / Northfoto

Anthony Hopkins alkoholproblémáiról vallott

A 87 éves színész továbbá arról is vallott, hogy miért kezdett inni. Anthony Hopkins gyermekkorát zárkózott, magányos fiúként élte meg, és fiatal felnőttként az alkohol lett számára a menekülés eszköze.

Az ital segített elnyomni azt az érzést, hogy kívülálló vagyok. Azt hittem, erősebb leszek tőle.

A Bárányok hallgatnak sztárja bevallotta, hogy a pályája kezdetén az ivás szinte mindennapos volt számára:

Úgy éreztem, ha iszom, más emberré válok, magabiztosabbá, bátrabbá.

Idővel azonban a szokás függőséggé vált, és egyre inkább elszigetelte a környezetétől. Anthony Hopkins megértette, hogy ezzel a hozzáállással nemcsak saját magát, hanem másokat is veszélybe sodorhat. Ez a felismerés volt az első lépés a teljes józan élet felé.

Anthony Hopkins büszke arra, hogy 49 éve józan életet él

Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE / Northfoto

Anthony Hopkins józan életet él

Anthony Hopkins 49 éve józan életet él, és élete legfontosabb döntéseként tekint arra a napra. 2024 végén, születésnapja előtt egy videóban meg is ünnepelte józanságának évfordulóját: