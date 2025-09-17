Közeleg Selena Gomez és Benny Blanco esküvője. A sztárpár eddig hatalmas titokban szervezkedett, ám a The Sun most megszerzett néhány részletet az év egyik legjobban várt celeb esküvőjéről.

Selena Gomez hiába próbálta hatalmas titokban leszervezni a nagy napját, így is kiszivárogtak a részletek

Fotó: MediaPunch / Northfoto

Selena Gomez titkos esküvőjének részletei kiszivárogtak

Selena Gomez és Benny Blanco 2025. szeptember 27-én házasodnak össze, és most kiderült, hogy a szerelmespár nem elégszik meg egy hétköznapi ceremóniával. A 33 éves énekesnő hónapok óta próbálja titokban szervezni a nagy napot, ám a The Sun egy bennfentes segítségével most kiszivárogtatott néhány részletet. Várhatóan az esküvő helyszíne egy rejtett birtok lesz Santa Barbaran, Kaliforniában, amelyet még a meghívott vendégek sem ismerhetnek meg előre. A résztvevőket pedig külön transzferrel szállítják majd a titkos helyszínre, hogy minden részlet abszolút bizalmas maradjon. A násznép a közeli El Encanto luxushotelben száll majd meg, ahol egyetlen éjszaka ára is közel 3 500 dollár. Ráadásul a tervek szerint Selena Gomez esküvője nem csupán egy napig fog tartani. A vendégeknek az egész hétvégével számolniuk kell. A The Sun szerint pedig még a meghívók is rejtjelezettek voltak és csak a kiváltságosok tudják, mit jelent az 'SB27' kód a borítékon. A vendéglista is természetesen szigorúan bizalmas, de már most pletykálnak néhány nagy névről, mint például Paris Hilton, Taylor Swift és Travis Kelce. Ezekből az információkból pedig tökéletesen látszik, hogy ez nem egy átlagos celeb party lesz.

Benny Blanco egy év után kérte meg Selena Gomez kezét

Fotó: JLPPA / Bestimage / Northfoto

Selena Gomez lánybúcsúja

Selena Gomez lánybúcsúját is egy exkluzív helyszínen tartotta meg, barátnőivel Cabo San Lucas-ban ünnepelt. A hírek szerint végig fehér ruhákban és strandos dizájner darabokban pompázott, olyan közeli barátokkal, mint Raquelle Stevens, Ashley Cook és Courtney Lopez. Benny Blanco közben pedig Las Vegas-ban tartotta a legénybúcsút egy luxus villában, amelynek bérleti díja éjszakánként 25 000 dollár volt. A buli alatt a zeneipar krémje is tiszteletét tette, és a hírek szerint a vőlegény DJ-ként is pult mögé állt.

Selena Gomez jegygyűrűje

A pár 2024 decemberében jegyezte el egymást, több mint egy év együttlét után. Az eljegyzés is és Selena Gomez jegygyűrűje is igazán különleges volt. Benny Blanco ugyanis saját elképzelése szerint készíttette el a 8 karátos marquise csiszolású, egyedi tervezésű gyémántgyűrűt. A 33 éves énekesnő pedig annyira el volt tőle ragadtatva, hogy még az Instagram-oldalán is megosztotta egy fotósorozattal együtt, amihez azt írta, hogy: