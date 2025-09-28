Férjhez ment Selena Gomez: ilyen gyönyörű volt a menyasszonyi ruhájában

Selena Gomez férjhez ment: a gyönyörű énekesnő hivatalosan is feleségül ment Benny Blanco-hoz egy romantikus szertartáson, A-listás vendégek jelenlétében. A pár a kaliforniai Santa Barbarában kötötte össze az életét.
Selena maga erősítette meg a hírt, amikor édes esküvői képeket posztolt az Instagramra. Selena Gomez menyasszonyi ruhája egy szatén Ralph Lauren kreáció volt. A jelentések szerint Selena közeli barátja, Taylor Swift is részt vett az ünnepségen, akárcsak a Gyilkosság a házban című sorozatban szereplő Paul Rudd, Steve Martin és Martin Short.
Az énekesnő és Benny Blanco 2024 decemberében erősítette meg az eljegyzését, Selena pedig a közösségi médiában villantotta meg gyönyörű gyémántgyűrűjét. A 37 éves Benny hetekig tartó találgatások után tette fel a kérdést, ezek után Selena az Emmy-gála vörös szőnyegén is megmutatta hatalmas gyűrűjét. Ez több mint egy évvel azután történt, hogy a pár románca 2023 júniusában elkezdődött.
Az énekesnő augusztus végén a lánybúcsújáról posztolt felvételeket az Instagramjára, így már sejteni lehetett, hogy közel az esküvő. A Lose You to Love Me énekese boldognak tűnt, miközben fehér bikinit és rövid fátylat viselt a tengerparti kiruccanás során.
Kezdetben azt gondolták, hogy Selena és Benny esküvője még messze van, miután a dalszerző, született Benjamin Joseph Levin, a Rolling Stone-nak elmondta, hogy "napról napra" élik a kapcsolatukat. Akkoriban a virginiai születésű dalszerző azt mondta, élvezik a jegyességüket, és nem rohannak az oltárhoz.
Benny arról is áradozott, hogy „annyira biztos” benne, hogy feleségül fogja venni Selenát, és hogy az iránta érzett érzései „nagyon különböznek” mindentől, amit valaha is átélt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.