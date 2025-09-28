Férjhez ment Selena Gomez: ilyen gyönyörű volt a menyasszonyi ruhájában

Selena Gomez férjhez ment: a gyönyörű énekesnő hivatalosan is feleségül ment Benny Blanco-hoz egy romantikus szertartáson, A-listás vendégek jelenlétében. A pár a kaliforniai Santa Barbarában kötötte össze az életét.

Selena Gomez férjhez ment - Fotó: Frazer Harrison / Getty Images

Selena maga erősítette meg a hírt, amikor édes esküvői képeket posztolt az Instagramra. Selena Gomez menyasszonyi ruhája egy szatén Ralph Lauren kreáció volt. A jelentések szerint Selena közeli barátja, Taylor Swift is részt vett az ünnepségen, akárcsak a Gyilkosság a házban című sorozatban szereplő Paul Rudd, Steve Martin és Martin Short.

Selena Gomez férjhez ment

Az énekesnő és Benny Blanco 2024 decemberében erősítette meg az eljegyzését, Selena pedig a közösségi médiában villantotta meg gyönyörű gyémántgyűrűjét. A 37 éves Benny hetekig tartó találgatások után tette fel a kérdést, ezek után Selena az Emmy-gála vörös szőnyegén is megmutatta hatalmas gyűrűjét. Ez több mint egy évvel azután történt, hogy a pár románca 2023 júniusában elkezdődött.

Az énekesnő augusztus végén a lánybúcsújáról posztolt felvételeket az Instagramjára, így már sejteni lehetett, hogy közel az esküvő. A Lose You to Love Me énekese boldognak tűnt, miközben fehér bikinit és rövid fátylat viselt a tengerparti kiruccanás során.

Kezdetben azt gondolták, hogy Selena és Benny esküvője még messze van, miután a dalszerző, született Benjamin Joseph Levin, a Rolling Stone-nak elmondta, hogy "napról napra" élik a kapcsolatukat. Akkoriban a virginiai születésű dalszerző azt mondta, élvezik a jegyességüket, és nem rohannak az oltárhoz.

Benny arról is áradozott, hogy „annyira biztos” benne, hogy feleségül fogja venni Selenát, és hogy az iránta érzett érzései „nagyon különböznek” mindentől, amit valaha is átélt.