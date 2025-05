Liam Payne barátnője aggasztó híreket osztott meg

Liam Payne tavaly októberben tragikus körülmények között vesztette életét. A barátnője, Kate Cassidy teljesen összeroppant a hír hallatán. Fél évvel a szörnyű tragédia után előző héten derült ki, hogy Liam Payne barátnője semmit nem kap az egykori One Direction tag vagyonából. Most Kate Cassidy aggasztó bejelentést tett mentális állapotáról.

Liam Payne és Kate Cassidy két évig voltak együtt (Fotó: PA / Northfoto)

Liam Payne barátnője aggasztó bejelentést tett mentális állapotáról

Egy hét sem telt el azóta, hogy kiderült: az egykori One Direction tag hagyatékának jogos örököse. Liam Payne barátnője hoppon maradt, egy fillért sem lát volt párja 32 millió dolláros vagyonából. Kate Cassidy pedig most megtörte a csendet és őszinte vallomást tett mentális állapotáról közösségi oldalán. Liam Payne barátnője a TikTokon számolt be arról 1,5 milliós követő táborának, hogy szüksége van egy mentális pihenőnapra, ugyanis aznap már alig tudott felkelni az ágyból. Egy sárga kapucnis pulóverben nyílt meg arról, hogy már egy órája csak fekszik az ágyban:

Az elmúlt egy órában az ágyban feküdtem. Ez egy olyan reggel, amikor nehezemre esik kikelni az ágyból, és elkezdeni a napomat.

Kate Cassidy ezek után egy összevágott videóban mutatta be a követőinek azt, hogy egy ilyen napot hogy is kell elképzelni nála.

Így néz ki Kate Cassidy egy napja

Liam Payne és Kate Cassidy két évig voltak együtt. Ezalatt az idő alatt Floridában töltötték mindennapjaikat. Kate Cassidy azóta is ott él, a mentális pihenőnapját is itt töltötte. Először is megcsinálta az arcápolási rutinját, kisminkelte magát, majd elindult megsétáltatni a kutyáját, Nala-t. Ezek után találkozott egy barátnőjével, megebédelt vele és haza is ment az online terápiás kezelésére. Utána pedig már csak otthon pihent, olvasott és írta a naplóját. A pihenőnapos videót látván Liam Payne barátnőjének követői támogatásukat fejezték ki és örülnek, hogy Kate Cassidy nyíltan vállalja önmagát még ebben a nehéz helyzetben is.

Liam Payne barátnője semmit sem kap a 32 millió dolláros vagyonból (Fotó: PA / Northfoto)

Egy hete derült ki, hogy ki örökli a 32 millió dolláros vagyont

Liam Payne tavaly októberben veszítette életét Argentínában. Az énekes 32 millió dolláros vagyonának sorsa azonban csak előző héten derült ki. Ugyanis Liam Payne végrendelet és feleség nélkül halt meg. Ilyen esetekben pedig az Egyesült Királyságban a jogos örökös az utód, vagyis Liam Payne fia, Bear. Mivel Bear még fiatalkorú, ezért a 32 millió dolláros vagyonért édesanyja, Cheryl Cole felel a gyerek nagykorúvá válásáig.