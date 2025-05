Liam Payne barátnője eddig nem látott képeket osztott meg az énekesről

Kate Cassidy közösségi oldala még mindig volt párjával van tele. Liam Payne egykori barátnője nem képes elengedni szerelmét. Instagram-oldalára ezúttal olyan képeket rakott ki, amelyeket eddig még senki nem láthatott.

Liam Payne és Kate Cassidy már az esküvőt tervezték, amikor megtörtént a súlyos tragédia (Fotó: Agence / Bestimage / Northfoto)

Liam Payne eddig nem látott képeket posztolt

Az egykori One Direction tag tavaly októberben, 31 éves korában halt meg, tragikus körülmények között. Liam Payne barátnője azóta sem képes túltenni magát a szörnyű tragédián. Kate Cassidy a közösségi oldalán osztja meg fájdalmát a rajongókkal nap, mint nap azáltal, hogy képeket és videókat rak ki az énekesről. Liam Payne egykori barátnője ezúttal pénteken Instagram-sztoriban rakott ki egy olyan fotót, amelyet még senki nem látott. Az utolsó nyaralásuk alkalmával készíthette a lány a képet, amelyeket most megosztott a rajongóival is. A sztoriban az látható, hogy Liam Payne és Kate Cassidy a tengerparton állnak kézen fogva. A kép feltehetőleg az utolsó közös nyaralásukon készült Görögországban, ugyanis az Instagram-sztori előtt pár nappal Kate Cassidy kirakott pár fotót, amihez egy szívszorító üzenetet is írt.

Kate Cassidy Liam Payne előtt tisztelgett

Liam Payne egykori barátnője leírta a képekhez, hogy az utolsó közös nyaralásukon készült és, hogy akkor ott Liam-et kérte, hogy készítsen róla pár képet. Az énekes pedig szokásához híven habozás nélkül, mindent megtett, hogy tökéletes fotót készítsen róla. Megkeresték a tökéletes helyet, hátteret, hogy tökéletes képet tudjanak készíteni. De mind hiába, ugyanis Kate Cassidy-nek egyáltalán nem tetszettek a képek, mindegyikben csak a hibákat látta. Hiába biztatta őt Liam, hogy ez nem így van:

Bárcsak az én szememmel látnád, milyen gyönyörű vagy.

Kate Cassidy azonban nem hitt párjának, így nem is rakta ki az ott készült képeket. Egészen mostanáig:

És én nem hallgattam rá. Hagytam, hogy a bizonytalanságom elhallgattassa azt, ahogy ő látott engem azon az estén. Ezért ma közzéteszem őket. Neked, Liam. Pontosan úgy, ahogy vannak. Szűretlenül, vágatlanul. Csak én. Ahogy Te láttál engem.

Majd azt is hozzátette, hogy: