Az Oscar-díjas színész és rendező megható módon töltötte a válása utáni első születésnapját. A szingli Ben Affleck nem fényűző bulival, hanem a gyerekeivel, meghitten ünnepelte, hogy 53 éves lett.

Ben Affleck a válása óta rengeteg időt tölt együtt másik exnejével, Jennifer Garnerrel

Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto

Ben Affleck így ünnepelte a válása után a születésnapját

Ben Affleck, aki idén januárban végleg lezárta a válását Jennifer Lopez-zel, augusztus 15-én töltötte be 53. életévét. A Batman sztárjának a válás utáni első születésnapja meghitt módon zajlott. A paparazzók lefotózták, ahogy Ben Affleck Santa Monica-ban a Huckleberry Café-ban ebédel együtt két gyermekével, a 16 éves Seraphina-val és a 13 éves Samuel-lel. A képeket látva úgy tűnik azonban, hogy a legidősebb lánya, Violet nem volt jelen.

Ben Affleck és Jennifer Lopez viharos szerelme

Ez volt Ben Affleck első születésnapja hivatalosan is szingliként, miután pár hónappal ezelőtt, januárban végleges lett a válása Jennifer Lopez-zel. Ben Affleck és Jennifer Lopez története a 2000-es évek elején kezdődött. 2002-ben ismerkedtek meg a Gengszter románc című film forgatásán, ahol azonnal egymásba szerettek. Ugyanabban az évben novemberben már el is jegyezték egymást, ám az esküvőt 2003 szeptemberében négy nappal a ceremónia előtt lemondták, majd nem sokkal később bejelentették, hogy külön utakon folytatják. Az elválást követően mindketten továbbléptek. Ben Affleck házasságot kötött Jennifer Garner-rel és évekig boldogan éltek együtt. Jennifer Lopez-re is rátalált a szerelem, többek között Marc Anthony és Alex Rodriguez személyében. De 2021-ben, 15 évvel később mindketten újra szinglik lettek, aminek köszönhetően újra egymásra találtak. 2022 júliusában titokban össze is házasodtak Las Vegasban, ám házasságuk nem volt hosszú életű. 2024 augusztusában Jennifer Lopez bejelentette a válásukat, amit idén januárban véglegesítettek.

Ben Affleck és Jennifer Lopez 2025 januárjában véglegesítették a válásukat

Fotó: Faye Sadou/MediaPunch / Northfoto

Ben Affleck Jennifer Lopez utáni élete

A válás óta Ben Affleck szingliként tölti a hétköznapjait és rengeteg időt tölt a gyerekeivel és volt feleségével, Jennifer Garner-rel is. Amikor legutóbb a GQ magazinban pedig megkérdezték arról, hogy miért váltak el Jennifer Lopez-zel, a színész azt válaszolta, hogy "nem volt botrány, nem volt szappanopera, nem volt intrika". Állítása szerint inkább egyszerű, hétköznapi okokon nyugodott a döntés. Kiemelte, hogy ő egy visszahúzódóbb személyiség, amíg Jennifer Lopez inkább a reflektorfényben él. Ezt pedig most mi sem bizonyítja jobban, mintsem hogy az énekesnő elképesztő luxusban ünnepelte a legutóbbi születésnapját egy törökországi exkluzív hotelben, amíg Ben Affleck születésnapján a gyerekeivel egy meghitt ebéd keretében ünnepelte azt, hogy 53 éves lett.