Jennifer Lopez lebukott, még mindig abban a házban él, amit Ben Affleck kétségbeesetten próbál eladni

Jennifer Lopez véletlenül felfedte, hogy még mindig a Ben Affleck-kel közös otthonukban lakik. Az 55 éves színésznőt egy Instagramra feltöltött sztorija buktatta le, amin a háttérben jól felismerhető az a 68 millió dollárt érő ingatlan, amit exférje, Ben Affleck kétségbeesetten próbál eladni a válásuk óta.

Jennifer Lopez még mindig nem költözött ki a Ben Affleck-kel közös otthonukból (Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE / Northfoto)

Jennifer Lopez lebuktatta magát

Jennifer Lopez és Ben Affleck idén januárban hivatalosan is elváltak. Az énekesnőből lett színésznő másodjára próbálta újra a közös életet a Batman sztárjával, ám ismét kudarcba fulladt a kapcsolatuk. A válás óta Ben Affleck próbálja rendezni a közös vagyoni dolgokat, többek között a 68 millió dollárt érő ingatlanjukat is. A Bel Air-i álomotthont hónapok óta próbálja eladni, de a túl magas ár miatt eddig nem sikerült neki. Jennifer Lopez azonban most egy Instagram sztorival lebuktatta magát, ugyanis kiderült, hogy még mindig nem költözött ki a luxusingatlanból. Az 55 éves színésznő egy képet rakott ki magáról, amin egy kötött pulcsiban és egy farmer kezeslábasban mosolyog a kamerának. Az árulkodó jel pedig, hogy még mindig a Bel-Air-i otthonában tartózkodik, az a különleges, fényűző fehér díszlécek és a halvány bézs fapadló volt, amelyek tökéletesen illenek az egykori Bennifer szerelemfészekhez.

Ben Affleck hónapok óta próbálja eladni a luxusingatlant

A luxusingatlant Jennifer Lopez és Ben Affleck kicsivel több, mint 60 millió dollárért vásárolta, és közel egy éve van a piacon. Először 2024 júliusában hirdette meg Ben Affleck a házat, de azóta sem sikerült eladnia. A színész már nagyon megszabadulna az ingatlantól, szerette is volna csökkenteni az árát, Jennifer Lopez azonban ezt nem engedte. Egy bennfentes szerint:

Ben meg akar szabadulni tőle, mert a válásuknak vége, és minden kapcsolatot meg akar szakítani. Csak azt akarja, hogy vége legyen és eladja. Csökkenteni akarja az árat.

Jennifer Lopez azonban nem akar engedni, és ki akarja várni, hogy teljes áron keljen el a ház.

Jennifer Lopez és Ben Affleck januárban hivatalosan is elváltak (Fotó: Faye Sadou/Northfoto)

A 68 millió dollárt érő ház az egyetlen, ami még összeköti őket

Jennifer Lopez és Ben Affleck 2002-ben ismerkedtek meg, akkor két évnyi járás után azonban külön váltak útjaik. A szakítás után mindkettejükre rátalált a szerelem, és viszonylag hamar meg is házasodtak. De egyikőjüknek sem vált be a holtomiglan holtodiglan. Válásaik után ismét egymásra találtak és újra felmelegítették a kapcsolatukat és akkor meg sem álltak a házasságig. Három év után azonban ismét kudarcba fulladt a kapcsolatuk és 2024 augusztusában bejelentették a válást, amit idén januárban véglegesítettek is. Az egyetlen dolog azonban, ami még összeköti őket, az ez az ház. A luxusingatlan azonban valószínűleg addig nem fog elkelni a piacon, amíg Jennifer Lopez nem hajlandó lejjebb vinni az árat.