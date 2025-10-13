Diane Keaton 15 éve randizott utoljára, azóta csak a gyerekeinek élt

Diane Keaton nemcsak tehetségével és ikonikus filmszerepeivel írta be magát a történelembe, hanem szerelmi életével is. A 79 évesen elhuny Oscar-djías színésznő bár soha nem ment férjhez, élete során több híres férfival is romantikus kapcsolatba került. Mint például Woody Allennel, Al Pacinóval vagy Warren Beattyvel.

Diane Keaton ugyan sosem kötött házasságot, szerelmi élete korántsem volt eseménytelen (Fotó: CraSH/imageSPACE/MediaPunch / Northfoto)

Diane Keaton sosem akart férjhez menni

Diane Keaton neve egyet jelent a stílusos, intelligens és független női karakterekkel, akik évtizedeken át formálták Hollywood arculatát. Az Oscar-díjas színésznő nemcsak karrierjével, hanem személyiségével is kitűnt a filmvilágban. Ő volt az, aki mindig is a saját szabályai szerint élt, legyen szó színészi szerepekről, divatról vagy a magánéletről. És bár Diane Keaton sosem kötött házasságot, szerelmi élete korántsem volt eseménytelen. Romantikus kapcsolatba került több hollywoodi legendával is.

Diane Keaton játszotta a főszerepet Woody Allen Annie Hall című filmjében, amiért Oscar-díjat is kapott (Fotó: Moviestore Collection/face to fa / Northfoto)

Diane Keaton párja volt Woody Allen is

Diane Keaton és Woody Allen kapcsolata a ’60-as évek végén, illetve a ’70-es évek elején kezdődött, amikor a színésznő szerepelt a Játszd újra, Sam! című Broadway darabban. A barátságból hamar romantikus viszony lett, és egy rövid időn belül össze is költöztek. Kapcsolatuk nem sokkal később véget ért, a szakítás után azonban megmaradt köztük a szakmai és baráti viszony. Diane Keaton több Woody Allen filmben is szerepelt, például az Annie Hallban, amelyért Oscar-díjat is nyert. Diane Keaton pedig nyilvánosan is védelmébe vette Woody Allent, amikor szexuális visszaélésekkel vádolták meg a lánya ellen:

Woody Allen a barátom, és továbbra is hiszek neki.

Diane Keaton és Al Pacino a Keresztapa forgatásán ismerkedtek meg egymással (Fotó: Paramount Pictures / Northfoto)

Diane Keaton és Al Pacino szerelme

Diane Keaton egyik leghíresebb kapcsolata Al Pacinóhoz fűződik. A két színész a Keresztapa forgatása során ismerkedett meg, és kapcsolatuk évtizedeken át tartó, hullámzó viszonyként volt jellemezhető. A színésznő később elmondta, hogy egy ponton még ultimátumot is adott a színészlegendának, hogy vagy összeházasodnak, vagy különválnak útjaik. Mivel a színész nem vállalta az elköteleződést, a kapcsolat végül megszakadt. Diane Keaton elismerte, hogy Al Pacino személyisége, kisugárzása és színészi tehetsége nagy hatással volt rá és őt tartja az egyik legnagyobb szerelmének. És bár az ő románcuk is lezárult, a kölcsönös tisztelet megmaradt kettejük között. A színésznő halála után Al Pacino úgy nyilatkozott a színésznőről, hogy a legnagyobb bánata az, hogy nem vette őt feleségül.