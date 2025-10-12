"Szeretni nagyon tudtam" - elhunyt a színésznő, aki soha nem ment férjhez: Diane Keaton élete képekben

Ahogy arról a Bors is beszámolt, október 12-én, szombaton elhunyt Diane Keaton. A színésznőt 79 éves korában érte a halál, amiről először a People Magazin számolt be.

Diane Keaton 79 évesen hunyt el (Fotó: Terenghi/Fotogramma)

A Daily Mail pedig arról számolt be, hogy a halála előtt Keaton egészségi állapota hirtelen fordulatot vett, amit a családja szigorúan bizalmasan kezelt. Még a régi barátai sem voltak teljesen tisztában azzal, hogy mi történik a hollywoodi világsztárral. Az utolsó hónapokban már csak a legközelebbi családtagjai vették körül, akik igyekeztek titokban tartani Diane Keaton valódi állapotát. Az viszont bizonyos, hogy a tragédia reggelén mentőt hívtak Keaton Los Angeles-i otthonához, a színésznőt kórházba szállították.

Diane Keatont mindig is furcsa nőnek tartották

Furcsa nőnek tartották már karrierje elején, és ez mára sem változott. Diane Keaton – annak ellenére, hogy soha nem ment férjhez – 50 év alatt számos sztárkollégájával folytatott viszonyt: szerelmi és szakmai téren jó tanácsokkal látja el fiatalabb kolléganőit.

Woody Allennel az 1970-es évek nagy részét együtt töltötte, és mindvégig jó barátságban maradtak. A színészt nagyon megrázta Diane Keaton halála.

Diane Keaton és Woody Allen Párizsban (Fotó: ANGELI-RINDOFF / BESTIMAGE)

Őt Warren Beatty követte, de Al Pacino még kezdő színészként kezdeményezett viszonyt Keatonnal. A Keresztapa-trilógia forgatásai alatt, kisebb szünetekkel, de együtt éltek. Jack Nicholsont a Minden végzet nehéz című közös filmjük forgatásán bűvölte el a színésznő. Ugyanennek a filmek köszönheti Keaton a kalandját Keanu Reevesszel is, ám ezt az affért hevesen igyekeztek tagadni.

„Soha nem tudtam túl sokáig alkalmazkodni egy férfihoz, viszont szeretni nagyon tudtam. Ha mindannyiszor férjhez mentem volna, amikor megkérték a kezem, most talán én tartanám a válási rekordot az Államokban. Viccet félretéve, a fő gond a bizalom. Soha nem bíztam senkiben annyira, hogy hozzákössem az életem”

Diane Keaton sosem szült gyereket, azonban kettőt örökbe fogadott: Dexter és Duke Keatont.

Diane Keaton egyedi öltözködésével gyakorlatilag stílust teremtett (Fotó: Faye Sadou)

Túl magasnak találták

Diane Keatont nem egy szereplőválogatásról küldték el még a karrierje elején: túl magasnak találták. Ezért a 173,5 centis színésznő „lehúzódott” közel öt centit, és bővebb nadrágokban ment a válogatásokra, így nem látták, ahogy a berogyasztott térddel áll a leendő partner elé.