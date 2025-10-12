Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
"Szeretni nagyon tudtam" - elhunyt a színésznő, aki soha nem ment férjhez: Diane Keaton élete képekben

Diane Keaton
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 12. 12:40
halálszínésznő
Nehéznek találta, hogy túl sokáig alkalmazkodjon egy férfihez, végül saját gyermeke sem született, kettőt viszont örökbe fogadott. Diane Keaton 79 évet élt.
Doris
A szerző cikkei

Ahogy arról a Bors is beszámolt, október 12-én, szombaton elhunyt Diane Keaton. A színésznőt 79 éves korában érte a halál, amiről először a People Magazin számolt be.

Diane Keaton
Diane Keaton 79 évesen hunyt el (Fotó: Terenghi/Fotogramma)

A Daily Mail pedig arról számolt be, hogy a halála előtt Keaton egészségi állapota hirtelen fordulatot vett, amit a családja szigorúan bizalmasan kezelt. Még a régi barátai sem voltak teljesen tisztában azzal, hogy mi történik  a hollywoodi világsztárral. Az utolsó hónapokban már csak a legközelebbi családtagjai vették körül, akik igyekeztek titokban tartani Diane Keaton valódi állapotát. Az viszont bizonyos, hogy a tragédia reggelén mentőt hívtak Keaton Los Angeles-i otthonához, a színésznőt kórházba szállították.

Diane Keatont mindig is furcsa nőnek tartották

Furcsa nőnek tartották már karrierje elején, és ez mára sem változott. Diane Keaton – annak ellenére, hogy soha nem ment férjhez – 50 év alatt számos sztárkollégájával folytatott viszonyt: szerelmi és szakmai téren jó tanácsokkal látja el fiatalabb kolléganőit.

Woody Allennel az 1970-es évek nagy részét együtt töltötte, és mindvégig jó barátságban maradtak. A színészt nagyon megrázta Diane Keaton halála.

Diane Keaton
Diane Keaton és Woody Allen Párizsban (Fotó: ANGELI-RINDOFF / BESTIMAGE)

Őt Warren Beatty követte, de Al Pacino még kezdő színészként kezdeményezett viszonyt Keatonnal. A Keresztapa-trilógia forgatásai alatt, kisebb szünetekkel, de együtt éltek. Jack Nicholsont a Minden végzet nehéz című közös filmjük forgatásán bűvölte el a színésznő. Ugyanennek a filmek köszönheti Keaton a kalandját Keanu Reevesszel is, ám ezt az affért hevesen igyekeztek tagadni.

„Soha nem tudtam túl sokáig alkalmazkodni egy férfihoz, viszont szeretni nagyon tudtam. Ha mindannyiszor férjhez mentem volna, amikor megkérték a kezem, most talán én tartanám a válási rekordot az Államokban. Viccet félretéve, a fő gond a bizalom. Soha nem bíztam senkiben annyira, hogy hozzákössem az életem”

Diane Keaton sosem szült gyereket, azonban kettőt örökbe fogadott: Dexter és Duke Keatont.

Diane Keaton
Diane Keaton egyedi öltözködésével gyakorlatilag stílust teremtett (Fotó: Faye Sadou)

Túl magasnak találták

Diane Keatont nem egy szereplőválogatásról küldték el még a karrierje elején: túl magasnak találták. Ezért a 173,5 centis színésznő „lehúzódott” közel öt centit, és bővebb nadrágokban ment a válogatásokra, így nem látták, ahogy a berogyasztott térddel áll a leendő partner elé.

October 11, 2025.US actress Diane Keaton dies at 79.FILM Father of the Bride.
Rétro - Diane Keaton est décédée à l'âge de 79 ans - Théma - Ces réalisateurs qui font tourner leur compagne - ARCHIVES - WOODY ALLEN ET DIANE KEATON A PARIS
Rétro - Diane Keaton est décédée à l'âge de 79 ans - ARCHIVES - DIANE KEATON AU THEATRE "CHARLES DE ROCHEFORT" POUR LA PIECE "DZI CROQUETTES" A PARIS EN 1975
10/11/2025 GENERAL VIEW: Los Angeles Home of Diane Keaton. The beloved actress of such iconic films as The Godfather, Father of the Bride and Annie Hall among many others, died suddenly at the age of 79. VIDEO AVAILABLE sales@theimagedirect.com Plea
US actress Diane Keaton on the set of her new movie in Los Angeles, CA on December 5, 2005. Photo by VIPix/ABACAPRESS.COM.
Galéria: A színésznő, aki sosem ment férjhez - Diane Keaton élete képekben
1/11
Diane Keaton 79 évet élt: furcsának, és elképesztően viccesnek tartották

 

