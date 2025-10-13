Diane Keaton halálhíre megrázta egész Hollywood-ot. A 79 éves korában elhunyt Oscar-díjas színésznő karrierje során nemcsak művészi sikereket ért el, hanem jelentős vagyont is felhalmozott az ingatlanbefektetéseivel. Öröksége akár a 100 millió dollárt is elérheti.

Diane Keaton hatalmas vagyonát nemcsak a legendás filmszerepeinek, hanem az ingatlanbefektetéseinek is köszönheti

Fotó: Billy Bennight/AdMedia /MediaPunch / Northfoto

Diane Keaton hatalmas vagyont hagyott hátra

A 79 évesen elhunyt Oscar-díjas színésznő elképesztő, 100 millió dolláros vagyont hagyott maga után. Diane Keaton több évtizedes karrierje során olyan sikerfilmekben szerepelt, mint 'A Keresztapa' trilógiában, az 'Örömapa' című filmben és annak folytatásában, valamint 'Az elvált nők klubja' című filmben, amelyek nemcsak szakmai elismerést, hanem jelentős bevételeket is hoztak számára. Mindezek mellett pedig tapasztalt ingatlanbefektető is volt, aki történelmi házak felújítására specializálódott.

Diane Keaton, az ingatlanbefektető

Az Oscar-díjas színésznő nagyra értékelte az építészetet és a formatervezést, különösen a spanyol gyarmati, a Mission Revival és a század közepi modern stílusokat. A Celebrity Net Worth szerint több ingatlanát is eladta más hírességeknek, mint például az American Horror Story producerének, Ryan Murphy-nek, akinek egy 100 éves kastélyt adott el még 2010-ben. Diane Keaton a színészkedés és az ingatlanbefektetés mellett pedig még egy design könyvet is kiadott 2017-ben 'The House That Pinterest Built' címmel.

Diane Keaton halála

Diane Keaton 2025. október 11-én hunyt el, 79 éves korában, kaliforniai otthonában. Halálának pontos oka nem ismert, a család kérésére a részleteket nem hozták nyilvánosságra. Barátai elmondása szerint egészségi állapota az utolsó hónapokban jelentősen romlott, és a színésznő az utóbbi időszakban visszavonultan élt. Az Oscar-díjas színésznő néhány hónappal korábban eladásra kínálta egyik neves ingatlanát, a Los Angeles-i Sullivan Canyon-ban található, felújított 'álomotthonát', amelyet 29 millió dollárért hirdettek meg. Ez az eladás előkészület lehetett pénzügyi és örökségi ügyeinek rendezésére.

Diane Keaton két örökbefogadott gyermeket hagyott hátra: Dexter és Duke Keaton

Fotó: Janet Gough / AFF-USA.COM / MEGA / Northfoto

Diane Keaton örökösei

Az Annie Hall sztárja két örökbefogadott gyermeket hagyott maga után: Dexter Keaton-t és Duke Keaton-t. Ők lehetnek a vagyon elsődleges örökösei, amennyiben az elhunyt végrendeletében nem rendelkezett másként. A sajtóértesülések szerint Diane Keaton vagyonának egy részét akár jótékonysági célokra is fordíthatják, mivel a színésznő korábban aktívan támogatott különböző művészeti és társadalmi szervezeteket. De erről hivatalos információk eddig nem jelentek meg. A hagyatéki eljárások lezárulta után várhatóan nyilvánosságra kerülnek majd pontosabb adatok a színésznő vagyonának mértékéről és az örökösök személyéről is.