Diddy és Cassie kapcsolata a kezdetektől a híres botrányig

Sean „Diddy” Combs és exbarátnője, Cassie sok hullámvölgyet éltek át románcuk során, mielőtt 2018-ban végleg elváltak útjaik. De hét év után is még mindig együtt kerülnek címlapra. Ugyanis Cassie 2023 novemberében beperelte a rappert bántalmazásért.

Diddy tagadja a vádakat

2023 novemberében, 5 évvel a szakításuk után a The New York Times arról számolt be, hogy Cassie beperelte egykori barátját arra való hivatkozással, hogy a rapper folyamatosan bántalmazta őt a kapcsolatuk alatt. Cassie azt állította, hogy a rapmogul kábítószer hatása alatt tartotta őt, miközben arra kényszerítette, hogy más férfi prostituáltakkal szexeljen, eközben ő filmezte ezt. Továbbá azzal vádolta híres exét, hogy a rapper bezárva tartotta őt és többször is megerőszakolta. Diddy akkoriban tagadta a vádakat, sőt, egyenesen »sértőnek és felháborítónak« nevezte azokat. A feljelentés után azonban több személy is jelentkezett hasonló vádakkal hírességgel szemben, aminek köszönhetően Diddy az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériumának szexkereskedelemmel kapcsolatos vizsgálatának célpontjává vált.

Cassie borította a bilit

2024 márciusban pedig a nyomozást következő szintre emelték és Diddy több ingatlanjában is razziát tartottak. A rappert végül a Miami reptéren vették őrizetbe, megakadályozva ezzel abban, hogy magángépével elrepüljön. Bár biztosan nem lehet tudni, hogy pontosan mi indította el a nyomozást, elég valószínű, hogy mikor Cassie feljelentette a rappert, számos információt szolgáltatott az elhíresült Freak-off bulikról, amelyeken a vádak szerint a szexkereskedelem több formája is megtalálható volt. Cassie ügyvédje a razziák és exe őrizetbe vétele után csak annyit mondott, hogy:

Remélhetőleg ez a kezdete egy olyan folyamatnak, amely Mr. Combsot felelősségre vonja romlott viselkedéséért

Kiszivárgott a brutális videó

2024 májusában a CNN megszerezte azokat a felvételeket, amelyeken az látható, hogy 2016. március 5-én Diddy az InterContinental Hotelben a nyakánál megragadja Cassie-t, majd meglöki, megrángatja és megrúgja őt. Végül pedig egy tárgyat is hozzávág, mielőtt elsétál mellette. A videó természetesen a tárgyaláson is előkerült, egy szemtanúval együtt. A hotel biztonsági őre ugyanis arról számolt be, hogy miután látta a hátborzongató támadást, Diddy egy zsák pénzt vágott hozzá és annyit mondott neki, hogy:

Ne mondd el senkinek

Vissza a kezdetekhez

Diddy és Cassie 2005-ben ismerkedtek meg, amikor a lány még csak 19 éves volt, a rapper pedig párkapcsolatban volt Kim Porterrel. Egy évvel később pedig megjelent a feltörekvő énekesnő szólóalbuma a rapper kiadójánál, a Bad Boy Recordsnál. Majd pár évre rá Sean Combs szakított barátnőjével és elkezdett találkozgatni a fiatal énekesnővel. Végül 2012-ben hivatalosan is felvállalták, hogy kapcsolatban vannak. 2014 februárjában Cassie egy hatalmas gyémántgyűrűt kezdett viselni, amit a rappertől kapott. De az nem derült ki, hogy ez vajon eljegyzési gyűrű volt-e vagy sem. A nagy szerelem azonban nem tartott sokáig, 2015-től ugyanis kapcsolatuk hullámzó lett. A szakításról szóló pletykák napi szinten előkerültek a sajtóban, egészen addig, amíg 2018-ban hivatalosan is bejelentették, hogy szétválnak útjaik. Az utolsó nyilvános esemény, amin együtt jelentek meg a 2018-as Met-gála volt.