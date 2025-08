Hiába perkált volna 50 millió dollárt: Diddy-t nem engedik ki a rácsok mögül!

Kevesebb, mint két hónap van hátra a végső ítélethirdetésig, Diddy pedig szabadlábon akarja ezt megvárni. A bíró azonban ismét elutasította a kérelmét, még annak ellenére is, hogy Diddy áldozata is felszólalt a rapperért.

Hiába a Diddy botrány, Virginia Huynh is a rapper szabadlábra helyezését akarja (Fotó: Diego Corredor / Northfoto)

Diddy áldozata szólalt fel a rapper szabadlábra helyezéséért

Sean 'Diddy' Combs augusztus 4-én ismét kudarcot vallott. A bíróság ötödik alkalommal utasította el előzetes szabadlábra helyezési kérelmét, holott a legutóbbi kérelemben még Diddy áldozata, Virginia 'Gina' Huynh is nyíltan kérte a bírót, hogy engedjék el a rappert átmenetileg a börtönből. Diddy egykori barátnője annak ellenére lépte meg ezt, hogy korábban bántalmazással vádolta a rappert. Noha Virginia Huynh a bíróságon nem tanúskodott, új levelében azt hangoztatta, hogy Diddy az elmúlt években változott. A rapper nem jelent veszélyt sem rá, sem másokra. Apai szerepkörét is komolyan veszi, és szerinte méltánytalan a fogvatartása:

Kapcsolatunk, mint sok más emberé, nem volt mindig tökéletes, voltak hullámvölgyeink, és hibákat is elkövettünk de ő hajlandó volt beismerni a hibáit, és a jövőben jobb döntéseket akar hozni.

Azt állította továbbá, hogy Diddy 'nyilvánvaló erőfeszítéseket tett, hogy jobb emberré váljon, és orvosolja az általa okozott károkat'.

Azért írok, mert nem tartom Combs urat veszélyesnek sem rám, sem a közösségre nézve.

Diddy tárgyalás: 50 millió dollár sem volt elég

Diddy ügyvédei hiába mutattak be 50 millió dollár értékű óvadékot a Miami-i lakásával zálogban, és javasoltak szigorú feltételeket. Házi őrizetet, utazási korlátozást, elektronikus ellenőrzést. A New York-i bíró, Arun Subramanian szerint Diddy nem tudta igazolni, hogy nem lenne szökésveszélyes vagy közösségre veszélyes. A bíróság határozata egyértelmű: Diddy továbbra is a Metropolitan Detention Centerben marad.

Diddy bukása elkerülhetetlennek tűnik, miután ötödik óvadékkérelmét is elutasították (Fotó: Diego Corredor / Northfoto)

Diddy 20 év börtönbüntetést is kaphat

Noha a szövetségi ügyészek már több vádpontban ejtették a legsúlyosabb vádakat, például a szervezett bűnözésre és emberkereskedelemre vonatkozókat, Diddy-t bűnösnek találták két vádpontban, amikért akár 20 év börtönbüntetést is kaphat. A bíró ítélete október 3-án esedékes és az óvadékkérelmek elutasítása alapján úgy néz ki, hogy addig Diddy börtönben marad.